Besinnlichkeit in Schwarz

Wer MONO INC. kennt, weiß, dass in der Band zweierlei Seiten stecken: Die eine Seite ist für gitarrenlastigen Düster-/Alternative Rock zuständig, die andere zeigt die Band um Martin Engler in gefühlvollem, balladesken und sehr vielschichtigem Licht. Mal regen diese Melodien in Schwarz zum Träumen, Dahinschmachten, zum eng umschlungenen Tanzen an, mal zum melancholischem Trübsalblasen, zum befreienden Weinen, zur hochemotionalen Achterbahnfahrt. Doch für welchen Zweck man die ruhigeren Töne MONO INC.s auch verwendet, man fühlt sich danach besser, sie helfen einem, in schwierigen Zeiten die Gedanken zu sortieren und sich und seinen Gemütsbewegungen freien Lauf zu lassen. Und damit man hierfür nicht von Album zu Album skippen muss, haben Engler und Co. die ihrigen auf "Melodies In Black", auf einer 2-CD-Compilation, gebündelt.



Die "Kuschelrock"-CDs waren gestern, denn "Melodies In Black" beinhaltet 34 Songs, die liebevoll zusammengestellt, hier und dort ein wenig verändert, denen neues Leben eingehaucht und emotionale Hauptkerne herauskristallisiert wurden. Dabei wurden sämtliche Phasen ihrer nunmehr 20-jährigen Historie berücksichtigt, kein einziger Balladenklassiker wurde außer Acht gelassen, im Gegenteil: Sechs Stücke wurden noch einmal komplett neu aufgenommen und finden hier als Black-Version ihre wunderbare Erwähnung. Hierbei spielen vor allem 'Just Because I Love You' und 'Life Hates You' eine sehr große Rolle, die sich zwar nah am Original bewegen, aber in der neuen Version in neuem Glanz erscheinen. Und 'Pain Machine' sowie 'The Best Of You' sind in einer Piano-Version auch absolute Hinhörer.



Mit 'Scared' befindet sich auch ein brandneues Stück auf jener Compilation, die natürlich auch nicht die großen Balladenmomente der Band mit der Unterstützung anderer Musikerkollegen vermissen lässt. Und so sorgen 'Kein Weg zu weit' mit Joachem Witt und 'A Vagabond's Life' mit Eric Fish für erneute Gänsehaut. Doch insbesondere die 'An klaren Tagen'-Black-Version bereitet mir einen großen Kloß im Hals, da das Thema Einsamkeit speziell in diesen Tagen, Wochen, Monaten und Zeiten allgegenwärtig ist und Menschen von innen auffressen kann. Daher passt bitte auf euch auf!



"Melodies In Black" ist eine in edlem Digipack verpackte Ansammlung der emotionalsten, gefühlvollsten und bewegendsten Momente einer Düsterrockband, die aus der deutschen Musiklandschaft schon seit Jahren nicht mehr wegzudenken ist, nie auf der Stelle tritt und sich selbst für Compilations wie dieser noch sehr viel einfallen lässt. Ein mehr als gelungener Soundtrack für die tristen, kalten Wintermonate.