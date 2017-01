Es wird stürmisch im Hamburger Hafen!

Um das von Anfang an gleich einmal klarzustellen: Das Album, auf dem Ronan Harris (VNV Nation) sich zu seinem ersten Duett hinreißen lässt, kann doch gar nicht schlecht sein. Und wenn in das Gesamtwerk dann noch ein Lied eingebettet ist, auf welchem die Szenegrößen Chris Harms (LORD OF THE LOST), Joachim Witt, Tilo Wolff (LACRIMOSA) und Martin Engler (MONO INC.) zu einem hymnischen Chor ansetzen, übermannen mich die schwarzen Instinkte und melden nur noch eines an die Schaltzentrale: Stürme der Begeisterung.

Wie passend, dass MONO INC. auf "Together Till The End" sich da genau dieses Motivs bedienen: Denn Martin Engler und seine Crew stechen in See und trotzen peitschenden Winden und aufbrausenden Wellen. Dass das nicht in aller Stille vor sich gehen kann, ist selbstverständlich: Und so strotzt der neue Langspieler, den die Hamburger ganz in Englisch gehalte haben, vor Bombast, Gänsehaut-Orchestralik und epischen Melodien.

Dabei wird das Seefahrer-Motiv auch musikalisch aufgegriffen: Neben symphonischen Elementen à la NIGHTWISH glänzt so der Opener vor allem mit dem eingängigen Chorus, der mich an einen aufgeweckten Shanty mit einer Brise schwarzer Dramatik denken lässt. Der nachfolgende Titeltrack 'Together Till The End' hingegen ist eine klasssische MONO INC.-Nummer in all ihrem Glanz und Gloria, die sofort ins Ohr geht und zum Mitsingen einlädt. Schließlich das erste große Highlight: Mit zartem Flötenspiel und darauffolgenden markanten Bläsern wird 'Boatsman' eingeleitet. Deutlich härter und düsterer als die ersten Nummern erweist sich die Harris-Engler-Kombo als echter Glücksgriff und das sehnsüchtige Lied als große Gefühlswelle, die mir Gänsehaut über den Rücken jagt. Von ganz anderer Machart ist da das stolze 'Children Of The Dark' mit seinen vier unverwechselbaren Stimmen. Obwohl vollkommen unterschiedlich, ergänzen Chris Harms, Joachim Witt, Tilo Wolff und Martin Engler sich grandios und werden mit dem prophezeiten Tanzflächenhit vermutlich die Fans aller vier gänzlich zufrieden stellen!

So geht die Reise weiter, und zwar wird zwischendurch der Seegang auch mal etwas ruhiger und Songs wie 'The Tide' oder 'Rome Wasn't Built In A Day' plätschern eher hin, doch scheint MONO INC. die Flaute immer wieder nur dazu zu nutzen, um Anlauf für den nächsten Brecher zu nehmen. Und spätestens die sanfte Rückführung in den Heimathafen mit 'Eden (Reprise)' lässt mich wieder selig lächeln. In die Hände von Kapitän Engler und seiner Crew kann man sich auf "Together Till The End" eben ohne Bedenken begeben.