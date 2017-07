Vintage-Doom im Instrumentalformat

Seit knapp zehn Jahren bemüht sich dieses kanadische Trio um internationale Anerkennung, welche angesichts der nicht immer leichten Kost, die MONOBROW bis dato veröffentlicht hat, jedoch wirklich nur in eingeschworenen Underground-Kreisen hätte realisiert werden können. "The Nacarat" ist bereits der fünfte Release der Truppe aus Ottawa, und es ist erneut eine psychedelische Reise durch die Welt des instrumentalen Vintage-Sounds - und dieser ist nun einmal alles andere als Mainstream-tauglich.



Die neue Scheibe ist dabei eigentlich nur eine konsequente Weiterführung des bisherigen Schaffens, wobei die Dynamik auf "The Nacarat" äußerst gut ausgependelt ist. Die Band arbeitet durchaus introvertiert und kümmert sich um kurze Explosionen, die dann gleich auch den Stoner-Bereich kreuzen. Die Riffs sind heavy, wenn sie es sein müssen, doch die Gitarren schalten sich dennoch bevorzugt zurück und warten die Spitze der Spannungskurve ab, bevor sie den einen oder anderen Groove aus dem Ärmel schütteln.



Von BLACK SABBATH über LED ZEPPELIN bis hin zu KYUSS sind dabei alle Aspiranten im Boot, die einen Einfluss auf den Sound von MONOBROW gehabt haben könnten. Vor allem die doomigen Strukturen der zweiten Albumhälfte lassen darüber hinaus aber auch darauf schließen, dass man sich hin und wieder auch mit THE OBSESSED und COUNT RAVEN beschäftigt hat, nicht zuletzt wegen des geringfügig metallischen Beigeschmack solcher Longtracks wie 'Twin Sheiks' (mit einem sehr lebendigen Finish!) und 'The Decline Of The West And Other Small Tragedies'.



Vorbilder und die schlussendlichen Resultate stehen nah beisammen, wenngleich die rein intrumentale Darbietung natürlich ihre Tücken hat - gerade dann wenn sich die Tracks etwas länger ziehen. Aber auch hier ist MONOBROW bestens aufgestellt und souverän bei der Sache, so dass selbst ein zäher Opener wie 'The First Vague Rumblings Of Impending Revolution' problemlos über die Ziellinie gebracht wird. Psychedelisch motivierten Releases wie denen von MY SLEEPING KARMA ist das Material von "The Nacarat" vielleicht nicht gewachsen; aber in deren Schatten funktioniert dieses Album wirklich gut!



Anspieltipp: Twin Sheiks