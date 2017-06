Gelungene Werkschau der Glam-Ikone

Die Geschichte dieses Mannes ist hinlänglich bekannt, ebenso die der vom auf den bürgerlichen Namen Matti Fagerholm getauften Sänger angeführten Formationen. Der Einfluss seiner ersten Band HANOI ROCKS ist zwar bis heute zu gewaltig, dennoch braucht über die Tatsache nicht diskutiert zu werden, dass die Truppe durch den tragischen Verlust ihres Drummers Razzle im Winter 1984 völlig aus der Bahn geworfen wurde.



Zwar fanden sich in den frühen 00er Jahren einige der Recken unter der Ägide von Michael MONROE erneut zusammen, der Sänger selbst jedoch wollte sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bloß auf die Wiederbelebung der einst als "potentielle Nachfolger der ROLLING STONES" gehandelten (und seit 2009 endgültig zu Grabe getragenen) Band festlegen und blieb der Szene auch als Solo-Künstler erhalten.



Unter seinem Namen weiß der sympathische - auf der Bühne immer noch unglaublich agile und zudem überaus charismatische - Kerl inzwischen seit dreißig Jahren, genauer gesagt seit dem 1987 aufgelegten "Nights Are So Long", seine Klientel mit deftigem Rock 'n' Roll zu erfreuen. Dieses Jubiläum gilt es nun entsprechend zu feiern, wofür uns ein satter Doppel-Whopper spendiert wird.



Darauf enthalten sind insgesamt 29 Songs (von denen ein Großteil in soundtechnisch überarbeiteter Form auf dieser Scheibe verewigt ist), die – wenn auch nicht chronologisch sortiert - einen überaus gelungenen Rückblick auf das 30-jährige Schaffen des Künstlers Michael MONROE liefern.



Als besondere Schmankerl gibt es vier Tracks des einzigen und seit längerer Zeit überhaupt nicht mehr erhältlichen, selbstbetitelten DEMOLITION 23-Albums aus dem Jahr 1994. Diese Formation konnte sich zwar eher durch spektakuläre Live-Shows (inklusiver überaus prominenter Gäste) in die Annalen der Rock-History eintragen, das erwähnte Album zählt aber in einschlägigen Kreisen, ebenso wie das kurze Zeit zuvor veröffentlichte JERUSALEM SLIM-Erstlingswerk, bis heute mit zum "Weltkulturerbe" der Glam/Punk/Sleaze/Hard Rock-Community.



Speziell in dieser "Gemeinde" gilt Michael als Ikone, wobei selbst Granden wie SLASH den Sänger verehren und das seit den ersten HANOI ROCKS-Scheiben. Von daher darf man den Gitarren-Helden auch in der am Schluss zu vernehmenden Version von STEPPENWOLF’s 'Magic Carpet Ride' als Gast hören. Yezz!



Danke für die Musik, Mr. MONROE, und auf die nächsten 30 Jahre!