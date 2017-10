Thrash-Metal-Nackenbrecher, die kaum Wünsche offen lassen.

Die Bandmitglieder der Auricher Thrash-Metal-Truppe MONSTER sind alles andere als unbekannt, so handelt es sich bei Zweien um ehemalige WEAK ASIDE Mitglieder, Gitarrist Klaas Olthoff spielte bereits bei BURIAL VAULT und Bassist Carsten Schorn ist auch beim zuletzt durchgestarteten NAILED TO OBSCURITY für die tiefen Töne verantwortlich. Mit "Blood-Soaked Restart" bringt MONSTER jetzt sein zweites Album auf den Markt.



Der Opener und Titeltrack 'Blood-Soaked Restart' gibt (nach kurzem, ruhigen Intro) gleich die Marschrichtung des Albums vor und ist auch das absolute Highlight. Geile Riffs, treibende Double-Bass und ein recht simpler Refrain, bei dem man die Titelzeilen bereits beim ersten Hören lautstark mitsingen möchte. Dieser Song wird garantiert DAS Highlight auf zukünftigen MONSTER-Konzerten. Mit seinem stets groovenden, mit Death angehauchten Thrash Metal liefert MONSTER ordentliche Nackenbrecher, die kaum Wünsche offen lassen. Außer vielleicht dem Wunsch nach einer ordentlichen Nackenmassage am nächsten Tag.



Als Bonustracks hat die Truppe noch eine deutsche Version von 'The Clash' sowie Remixe zweier Songs vom Debütalbum "The Arrival" rausgehauen. Natürlich ist das Ganze nicht unbedingt neu oder originell, aber man merkt dem Album den Spass und die Leidenschaft der Bandmitglieder an, was "Blood-Soaked Restart" sehr authentisch macht.



MONSTER liefert mit "Blood-Soaked Restart" ein gutes zweites Album ab, das zeigt, dass diese Band Potenzial hat. Wenn die Jungs so weitermachen und dann auch noch ein etwas besserer Sound dazukommt, ist mit MONSTER zu rechnen!