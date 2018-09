Achtung! Der MONSTERTRUCK überrollt uns mit Hits!

Beim berühmt-berüchtigten dritten Album ist diese Formation aus der im kanadischen Bundesstaat Ontario gelegen Hafenstadt Hamilton inzwischen angelangt und setzt darauf ihren bisher eingeschlagenen Weg mit aller Konsequenz fort. Die vierköpfige Rasselbande - die übrigens seit den Anfängen vor knapp zehn Jahren aus den Gründungsmitgliedern Jon Harvey (Gesang, Bass), Jeremy Widerman (Gitarre), Brandon Bliss (Keyboards) und Steve Kiely (Schlagzeug) besteht, weshalb der Band zusätzlich Respekt gebührt - versteht es zudem grandios ihre, bei unzähligen Live-Shows in nahezu allen erdenklichen Größenordnungen erlangte Erfahrung in Songs umzusetzen.

Kurz, auf "True Rockers" serviert das Quartett ausnahmslos Kracher! Den eröffnenden Titelsong etwa, mit dem man einen potentiellen Hit am Start hat und für den man niemand geringeren als Dee Snider als zusätzlichen Gastsänger engagiert hat, um der Nummer eine Extra-Portion Authentizität zu verabreichen. Aber auch das Groove-Monster namens 'Thundertruck', das in der Live-Darbietung wohl so manchen Club an den Rande seiner Belastungsgrenze bringen dürfte, verfehlt in seiner knarzig-lässigen Studio-Version seine Wirkung nicht und kommt ebenso mächtig aus den Boxen wie das zwar verhältnismäßig ruhige, jedoch nach vollen Stadien verlangende 'Evolution', mit dem die Jungs demnächst in Sachen Radio-Einsatz wohl an so manche US-Größe herankommen dürften.

Selbstredend bleibt es aber die meiste Zeit über eher deftig rockend, wobei aufällig ist, dass auch frühere DEEP PURPLE gewaltigen Einfuss auf die "Canucks" gehabt haben. Nachzuvollziehen im immer wieder lässig in die Tracks integrierten, überaus gelungenen Zusammenspiel von Gitarre, Rhythmus-Fraktion und Orgel.

Keine Frage, "True Rockers" macht jedes Rocker-Herz glücklich! Aber Vorsicht, sonst werdet ihr noch von MONSTER TRUCK überrollt!