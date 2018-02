Mehr über Monsters of Liedermaching

Zum ersten Mal im Studio - und irgendwie doch komisch!

Am Ende haben sie sich doch gebeugt und ihre Tradition aufgegeben. Denn ob man es glaubt oder nicht: Die MONSTERS OF LIEDERMACHING haben bis dato noch kein einziges Studioalbum aufgenommen. Ihre bisherigen Werke wurden allesamt live aufgezeichnet, womit die Band jederzeit ein sehr riskantes Unterfangen startete. Oder kennt ihr eine Band, die sich auf die Bühne stellt und komplett unveröffentliches Material erprobt, es am Ende sogar noch mitschneidet?

Und es ist genau besagter Charme, der dem neuen Werk der Liedermacher letztlich ein bisschen abgeht. Diese Interaktion mit dem Publikum gehörte zu den wichtigsten Teilelementen eines jeden MONSTERS-Albums, diese raue Atmosphäre, in der die Jungs ihre rein akustischen Nummern hineinwarfen, und überhaupt dieses Zusammenspiel aus livehaftiger Unbeschwertheit und originellen Improvisationen - das fehlt auf "Für alle" irgendwie.

Und trotzdem ist das neue Album erneut ein echter Hit, weil die Band wieder haufenweise coole Songideen und noch coolere Texte zusammengetragen hat, die nicht nur zum Schmunzeln und Um-die-Ecke-Denken anregen, sondern einmal mehr zeigen, welches intelligente Songwriter-Team hier aufeinandertrifft. Sieht man mal von Banalitäten wie dem Opener 'Scheiß CD' ab (wahrscheinlich der einzige verzichtbare Track), lädt "Für alle" zum Mitsingen, Feiern, Lachen und Nachdenken ein, sofern man nicht gerade damit beschäftigt ist, zu hinterfragen, woher die Herren ihre lyrischen Glanztaten schöpfen. 'Das Schaf (ist tot, es liegt im Döner-Fladenbrot)', 'Auftragskiller für die Mafia' und 'Dein Fels' sind neue Sternstunde in der Geschichte der MONSTERS OF LIEDERMACHING, 'Katz und Hund' und 'Institut' etablieren sich als zwei der lebendigsten Stücke im großen Katalog, und mit dem witzigen 'Socken', dem einprägsamen 'Straßenschwimmer von Venedig' und dem 'Schlauwalzer' hat die Band genügend neue Hits in der Hinterhand, mit dem sie den Weg auf die Bühne wieder selbstbewusst antreten kann.

Das Projekt Studioalbum ist folgerichtig auch geglückt, auch wenn die Überzeugung nicht verschwinden will, dass die gleichen Songs in einer Bühnendarbietung noch mehr Spaß gemacht hätten. Aber am Ende geht es nur um die Kompositionen als solche - und die sind nicht nur "Für alle", sie sind vor allem auch extrem unterhaltsam. Einmal mehr...

Anspieltipps: Socken, Das Schaf, Auftragskiller für die Mafia, Kleine Lilly