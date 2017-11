Als Deluxe-Edition mit coolem Bonus-Material.

Da sich da selbstbetitelte Erstlingswerk zu Beginn so gar nicht nach seinem Geschmack verkaufen wollte, war sich Ronnie Montrose sicher mit einer eher gemäßigteren Gangart und Annäherungsversuchen an den Mainstream in Form von radiotauglichen Klängen mit dem zweiten Werk entsprechend reüssieren zu können.



Wie wir aus der Geschichte wissen, war dem allerdings ganz und gar nicht so, denn das knapp 12 Monate nach dem Debüt in die Umlaufbahn katapultierte zweite MONTROSE-Album "Paper Money" steht bis heute im Schatten des in späterer Folge zum Klassiker avancierten Debüts. Mehr noch, die Scheibe mutierte zum internen Zankapfel und schon bald nach den ersten Gigs dafür entschied Sammy Hagar, auszusteigen und es fortan als Solo-Künstler zu versuchen.



"Zum Davonlaufen" klingt die Chose nun zwar auch wiederum nicht, am Umstand, dass dieses Album aber dennoch nur einen einzigen späteren Klassiker enthielt, ändert sich aber dennoch nichts. Der jedoch hat es in sich, auch wenn 'I Got The Fire' hierzulande vielfach erst als MONTROSE-Song wahrgenommen wurde, als sich IRON MAIDEN den Track vorknöpften und eine fulminante Version davon als B-Seite von 'Flight Of Icarus' veröffentlichten.



Die hübsch aufgemachte "Deluxe Edition" stellt aber dennoch nicht bloß für eingefleischte Fans des unvergessenen Gitarren-Hexers eine Bereicherung für das heimische Archiv dar. Nicht zuletzt aufgrund der gelungenen studiotechnischen Nachbearbeitung (die Scheibe wurde komplett neu gemastert) kommen nun selbst Songs, wie das eher unspektakuläre STONES-Cover 'Connection' zumindest ordentlich druckvoll daher und zudem sei auch bei diesem Teil auf die üppige und überaus gelungene Zusammenstellung an Bonusmaterial hingewiesen.



Wie schon auf der "Deluxe-Edition" von "Montrose" bekommt man auch hier eine Aufnahme aus dem Record Plant-Studio zu Sausalito zu hören, wohin der Sender KSAN MONTROSE am zweiten Weihnachtsfeiertag 1974 geladen hatte. Diese macht deutlich, dass die Formation in der Live-Situation immer noch amtlich zur Sache ging, allein der tonnenschwere Blues-Rocker 'Trouble' zeigt, dass MONTROSE – trotz der vergleichsweise gemäßigteren Gangart auf "Paper Money" - definitiv eine der am härtesten rockenden US-Bands jener Zeit gewesen ist.