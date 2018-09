Die großen Monumente fehlen diesmal.

Erst hinterließ "Gnosis" (2012) einen mächtigen Krater vom Aufprall in der Djent-Szene, "Amanuensis" (2014) setzte mit Chris Barretto als neuen Sänger ein weiteres Ausrufezeichen. "Phronesis" heißt nun nach vier Jahren Albumpause das dritte Werk der Engländer - zumindest im Aufbau der Albentitel gibt es Kontinuität.

Das kann man bezüglich des Line-Ups nicht sofort behaupten und verlangt nach weiterer Recherche. Denn Szene-Drummer Anup Sastry hat die Songs aufgenommen, er gehörte zwar auch für kurze Zeit zur Band, doch wurde unlängst von Daniel Lang ersetzt. Wer Sastrys Stil kennt, wird sein Trommeln auch auf "Phronesis" schätzen - für mich ist es definitiv ein Highlight! Am Gesang ist ein gewisser, mir bis dato unbekannter, Cristian Machedo zu hören, offiziell hält aber weiterhin Chris Barretto das Zepter in der Hand. Auch wenn ich gestehen muss, dass Machedo eine erstaunlich ähnliche Stimmfarbe wie Barretto hat, der sogar einen MICHAEL JACKSON intonieren kann ('Mirror Image'), sind sind es leider vor allem die hohen Klargesänge, die ziemlich eindimensional und glattpoliert rüberkommen ('Stygian Blue', 'Leviathan'). So austauschbar klang MONUMENTS bisher noch nicht. Doch die Shouts sind dick und der Sound ist zwar sehr kühl und ausproduziert, was aber durchaus zum modernen Gesamtkonzept passt.

Dennoch kann ich nicht behaupten, dass mir "Phronesis" außerordentlich gut reingeht oder gar besser als die Vorgänger ist. Ich habe lange überlegt, woran das wohl liegen könnte und bin zum Schluss gekommen, dass es ganz simpel primär die Songs an sich sind, die nicht so monumental wie etwa 'Doxa' oder 'Empty Vessels Make The Most Noise' vom Debüt oder 'I, The Creator' oder 'Quasimodo' vom Nachfolger sind. Wo sind diese Riffmonster, was ist mit dem ausgefeilten Songwriting passiert? Sicherlich ist der Groove von 'Hollow King' oder 'Ivory' typisch MONUMENTS und auch 'Jukai' ist in großen Teilen mitreißend.

Deshalb ist "Phronesis" unterm Strich zwar kein schlechter, aber leider gesichtsloser Silberling geworden, worüber ich schon etwas enttäuscht bin.