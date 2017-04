Eine EP als handwerklich einwandfreie Demonstration.

Hui, hier tanzen aber die Bären. Drei saustarke Musikstücke präsentiert uns der US-amerikanische Saitenakrobat Lawrence Wallace auf "Eternal Oblivion", und wer für die Kunst von JEFF LOOMIS schwärmt, wird hier ganz sicher auch sehr glücklich werden. Ich zitiere hier einen Freund, dem ich diese EP begeistert nahe gelegt habe:



"Hat mich tatsächlich direkt an "Plains Of Oblivion" erinnert - technisch, musikalisch sowie hinsichtlich des Sounds. Eine EP als handwerklich einwandfreie Demonstration. Das macht definitiv Lust auf mehr!”



MOONLIGHT PROPHECY dürfte aber auch Leuten entgegenkommen, denen Loomis etwas zu schroff und sperrig agiert, denn Lawrence komponiert einen Tick melodischer und bringt den Hang zu neo-klassischen Soli etwas mehr zum Ausdruck als der gnadenlose Techniker Loomis. So kommt es, dass ich diese EP immer wieder studenlang am Stück hören kann, ohne dass es langweilig oder gar anstrengend wird. Vor allem, weil es beim zweiten Song, dem Titelsong auch Gesang gibt, der allerdings ein wenig hinter der restlichen musikalischen Qualität zurückbleibt. Ändert aber nix dran, dass diese EP perfekt ist. Reinhören!