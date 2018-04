Aufregend, spannend und einfach schön

Die Herren von MOONSHINE OVERSIGHT bringen alles mit, was man für einen spektakulären Einstieg ins Heavy-Rock-Business benötigt: dicke Gitarren, extrem dynamische Songstrukturen, bemerkenswert vielschichtige Arrangements und diese spezielle emotionale Komponente, die der anspruchsvolleren Mischung endgültig ihren eigenständigen Charakter verpasst. Die Franzosen sehen sich selbst im Spannungsfeld modernerer Prog-Nachkommen wie TOOL und PORCUPINE TREE, was zumindest so weit zutreffen mag, dass die Rhythmusstrukturen auf dem neuen Album ähnliche Wege einschlagen. Umgekehrt sucht die Band die Herausforderung jedoch nicht in möglichst vertrackten Songideen, sondern vielmehr in der Aufbereitung packender Melodien und der gleichzeitigen Handhabung eindringlicher Post-Rock-Spannungsbögen. Und auf diesem Gebiet ist MOONSHINE OVERSIGHT schon jetzt Referenzklaasse.

Der Unterschied zwischen all den herkömmlichen Alternative-Rock-Acts und den Franzosen besteht nämlich darin, dass MOONSHINE OVERSIGHT das Spannungsniveau bis zur letzten Note hält, sich ständig neu erfindet, im Kern aber doch leicht nachvollziehbare Unterhaltung bietet. Nummern wie 'Sparkling Cut' und 'Beyond The Stars' erinnern beispielsweise an die Ausläufer des Grunge, entwenden aus dem progressiven Sektor einige kontrastreiche Arrangements, finden im Chorus dann aber doch das richtige Mittel, um die Songs auch bei Überlänge zusammenhalten. Und dieses Kunststück ist auf "Vanishing Lies" als Leitfaden verankert und bildet den roten Faden eines faszinierenden, aufregenden und schlussendlich wunderschönen Spartenkillers. Bühne frei für eine richtig tolle Truppe!

Anspieltipps: Sparkling Cut, Mayflies, Echoes Of Asymmetry