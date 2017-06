Der Groove passt, der "Gesang" geht gar nicht

Auch in Bangladesch wird mächtig gerockt und gehörig gegroovt! Zwar bekommt man davon hierzulande noch nicht wirklich viel mit, das aus der Metropole Sylhet stammende Duo MOONSHINER jedoch versucht vorzupreschen, um als erste Band auch international Fuß fassen zu können. Inwiefern vorliegendes 2-Track-Demo dafür hilfreich sein kann, muss allerdings erst abgewartet werden, zumal die knapp zehn Minuten Spielzeit leider einige "Baustellen" offenbaren.



Der Groove im eröffnenden 'Demon Sugar' stimmt zwar bereits, allerdings ist die Riff-Struktur im weiteren Verlauf leider zu offenkundig an PANTERA’s 'Walk' angelehnt, ohne jedoch die Durchschlagskraft des Originals zu erreichen. Das wäre aber noch gar nicht mal so schlimm, würde nicht "Sänger" Ruzlan mit einer Mischung aus gepresstem Gegrunze und nicht näher definierbaren Artikulationsgeräuschen für "Nebengeräusche" sorgen.



Leider versucht er das auch im an sich eher lockeren, psychedelisch angehauchten Stoner Rock/Metal-Hybrid 'Never Enough', weshalb auch in diesem Fall der Hörgenuss erheblich getrübt wird. Schade um diese Chance, aber vielleicht klappt's ja beim nächsten Versuch......