Das portugiesische Chamäleon wandelt sich wieder<br />

Ich habe schon lange nicht mehr so mit einer Rezension gehadert wie mit dieser und zu einem geringeren Grad auch mit einer Platte. Denn MOONSPELLs letztes Album "1755" gefiel mir wirklich gut, vermutlich wegen des teils bombastischen Aufbaus und der textlichen Thematik. Doch mit "Hermitage" kämpfe ich nun seit Wochen. Denn irgendwie will sich mir nicht erschließen, was genau uns Fernando Ribeiro und seine aktuellen Mitmusiker sagen wollen.

Die Platte enthält Elemente früherer MOONSPELL-Veröffentlichungen und einige wirklich tolle Momente, allein der berühmte rote Faden will nicht auftauchen. Insgesamt ist das Album ruhiger, etwas elektronischer und weniger episch aufgebaut als sein Vorgänger. Wir haben viele Passagen, in denen Fernando zu Bass- und Keyboardbegleitung verträumt vor sich hinsingt. In einem Song wie 'The Hermit Saints' funktioniert das hervorragend, da die Gesangslinie packend ist und so alles zusammenpasst. An anderen Stellen bleibt allerdings weniger hängen. Das größere Problem zeigt sich jedoch an den Stellen, an denen mitten in einem Song ein Stimmungswechsel auftaucht und Fernando in harschen Gesang verfällt. Denn auch diese Parts sind an sich gut, passen aber oft nicht zu den ruhigen Passagen zuvor und so zerfallen diese Songs.

Kommen wir nun wieder zu einem positiven Aspekt, denn die Produktion ist insgesamt sehr gelungen, wer modernen Rock mit Pop-Appeal und etwas aktuellen Prog mag, bekommt hier einen glasklaren Sound. Auch in 'Apopthheghmata' funktioniert diese pop-affine Seite wieder hervorragend bis zu dem Punkt, an dem Fernando dann doch nochmal losbrüllt und ein eher modernes Riff die Atmosphäre durchbricht. Nicht, dass dieser Part schlecht wäre, er will nur nicht recht zum Rest passen.

"Hermitage" ist ein Album voller starker Songideen, die oftmals falsch zusammengesetzt scheinen, wunderschöne Melodien und eine starke Atmosphäre einerseits trifft auf eher kalten, modernen Metal an anderer Stelle und das will nur selten wirklich gelingen. Dennoch, die einzelnen Passagen sind mehr als überzeugend und das Album übt auch mich in seiner Zerrissenheit eine Faszination aus, der ich mich schwer entziehen kann, MOONSPELL-Fans sollten daher auf jeden Fall reinhören und alle peripher interessierten einmal ein Ohr riskieren, vielleicht erschließt sich dieses Album euch ja schneller als mir.