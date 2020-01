<p>Spätes Live-Dokument des legendären Nordiren</p>

Der Titel sagt zwar ohnehin alles, hinzuzufügen ist jedoch, dass es sich bei diesem Live-Dokument um eine späte Aufnahme des unvergessenen Gitarren-Helden handelt. Aufgezeichnet wurde dafür jenes Konzert in der Londoner "Islington Academy", das Gary am 2. Dezember 2009 vor offenbar bestens gefüllter Hütte gab. Der Mitschnitt kommt klangtechnisch einwandfrei aus den Boxen, allen voran das Arbeitsgerät des Nordiren weiß mit einem Sound zu überzeugen, der wahrlich keine Vergleiche zu scheuen braucht.

Das brauchte Gary für sein Spiel ohnehin nie, im Gegenteil, Heerscharen von Saitenkünstlern bewunderten ihn schon zeitlebens für seine Technik. Der Nicht-Musiker dagegen fühlte sich in erster Linie von seinem emotionsgeladenen Spiel angesprochen, das sich wie der berühmte rote Faden durch seine Karriere zog. Völlig egal, ob Gary seine Songs hart und rockend darbot, oder doch - wie das gegen Ende seines viel zu kurzen irdischen Daseins Usus wurde - auf seinen Blues-Wurzeln basierend.

Auch die Setlist dieses posthum veröffentlichten Auftritts in einer der renommiertesten Veranstaltungshallen in der britischen Hauptstadt bestand vorwiegend aus Tracks seiner Blues-Ära. Einzig zum Schluss gab es mit 'Parisienne Walkways' einen der vielen Hits zu hören, die Gary zusammen mit Phil Lynott komponierte. Die knapp neun Minuten dauernde Version des ursprünglich Lynotts Vater gewidmeten Tracks wurde auch mit einem der längsten Soli dieses Abends gewürdigt.

An Spieldauer übertroffen wurde das besagte Finale generell lediglich von 'Have You Heard' und 'I Love You More Than You'll Ever Know', die beide auch in jedem Gitarrenlehrbuch verwendet werden könnten. Wunderbar! Als sogar noch besser, weil schlicht unvergleichlich, erweist sich einmal mehr die Hingabe mit der Gary seinen späten Welt-Hit 'Still Got The Blues' intoniert. Wer von dieser Nummer nicht berührt wird, muss wohl taub, oder zumindest völlig gefühlskalt sein!

"Live In London" stellt ein überaus gelungenes Live-Dokument dar, das die Musik und Spielweise des nordirischen Meisters der Sechssaitigen auf ehrwürdige Weise zu vermitteln weiß. Danke dafür!