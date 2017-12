Hymnen für die Ewigkeit

Diese Band hat schon für THE DUBLINERS und die DROPKICK MURPHYS eröffnet, einige Liebeserklärung an THE POGUES versendet und sich in der keltisch geprägten Folk-Punk-Szene einen Namen gemacht, ohne bislang einen vollständigen Longplayer in die Argumentationskette einzubauen. Dennoch sind Insider bereits bestens mit dem bisherigen Material von THE MOORINGS vertraut, die beiden EPs und der recht früh eingeschobne Live-Release sind in Szenekreisen Dauerbrenner, und die Erwartungen an den ersten Langstreckenlauf der Franzosen könnten kaum größer sein - und was macht die Band nun?



Tja, sie macht einfach weiter, feiert eine meist stromlose Party, entzündet verschiedenste Lagerfeuer und zelebriert Singalongs, die auch nach dem 24. Bier noch so wunderbar easy von den Lippen gehen, dass die oben aufgeführten Combos Angst haben müssen, von den Kollegen aus Baguette-Country überholt zu werden. 'Drink Up Fast' und 'Mutins' nehmen in dieser Sache auch ordentlich Schwung auf, und auch 'Invictus' klingt selbst in den ganz ruhigen Phasen wie ein triumphaler, offensiver Siegeszug, doch die wahren Sternstunden von "Unbowed" sind die ruhigen Thekengesänge in Stücken wie 'The Mariner I Used To Be', 'Posy Of Lily' und 'Amsterdam', bei denen sich definitiv eine Gänsehaut einstellen wird, wenn THE MOORINGS sie bei den nächsten Konzerten ins Programm nehmen sollten. Und für alle anderen, verteilt die Band noch 'Another Drinking Wound' und lädt zum fröhlichen Beisammensein nach einem herrlichen Kneipen-Infight ein - herrlich und schmackhaft!



In meinen Augen hat der bisher unumstrittene Genre-Primus (DOPKICK MURPHYS) jedenfalls große Mühe, mit seinen letzten Alben gegen diese wohlige Party-Atmosphäre anzustinken, die THE MOORINGS auf "Unbowed" kreiert. Keltischer Punk-Sound aus Frankreich mag zwar in der Draufsicht eine verrückte Konstellation sein; in der Praxis verspricht sie aber die absolut bestmögliche Stimmung!



Anspieltipps: Invictus, Another Drinking Wound, Captain Watson's Gang, The Mariner I Used To Be