I Don't Think I Can Do This Anymore

I Don't Think I Can Do This Anymore

Fahrstuhl-Schmonzetten für die Teenie-Generation!

MOOSE BLOOD bedient die Weichspüler-Kategorie mit einer Beharrlichkeit, die ihresgleichen sucht - so lautet das Fazit zum neuen Album der britischen Alternative-Rocker. Auf "I Don't Think I Can Do This Anymore" gibt es vorwiegend plüschigen Indie-Stoff mit vielen poppigen Nuancen, gebügelten Sounds und Allerweltsmelodien, und das von einer kuschelweichen Performance nur weiter bestätigt.

Die junge Combo arbeitet für den Mainstream, für das Radio, vielleicht aber auch für den Fahrstuhl, denn die wesentlichen Kennzeichen der elf neuen Songs sind nichts Charakteristisches, sondern völlig austauschbare Signaturen, die man in diesem Bereich täglich tausendfach vorgetragen bekommt - zumindest als beständiger Rundfunkhhörer. Dass die Band ihre Sache insgesamt gut macht und es zumindest dann nichts zu beanstanden gibt, wenn man auf der Suche nach pathetischen Schmonzetten und Easy-Emo-Listening ist, steht auf einem anderen Blatt und soll auch nicht verleugnet werden. Und dass jede Teenie-Klamotte in ihren pseudo-dramatischen Augenblicken gerne einige der Songs zum Soundtrack wählen könnte, ist auch sofort unterschrieben. Aber wer entwickelt schon eine Faszination für eine musikalisch x-beliebige Truppe, deren einzige Qualität darin besteht, lahme Schmachtfetzen mit elektrischen Gitarren zu spielen? Die Antwwort kann sich jeder selber geben. Natürlich wird es sie geben, die Mädels, die voll auf "I Don't Think I Can Do This Anymore" abfahren werden. Doch auch das ist bekanntlich nur eine Phase, bei der man davon ausgehen kann, dass sie nicht lange anhält. Der Faktor Langeweile setzt hier nämlich schneller als üblich ein!