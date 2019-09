Der tiefe Abgrund des Death Metals.

Die Stärke des deutschen Death-Metal-Undergrounds anzupreisen, ist inzwischen wie Eulen nach Athen zu tragen. Dennoch: MORAST wird bei der Aufzählung an frischen Bands gerne vergessen, dabei hat die Band ihre Stärken in einer Nische, die in der Qualität gar nicht mal so häufig bedient wird. In der Linie ihres Demos und des positiv aufgenommenen Albums "Ancestral Void" steht auch "Il Nostro Silenzio", der neue Wurf des Kommandos aus Nordrhein-Westfalen. Mit der geschwindigkeitstechnischen Herangehensweise einer Death Doom Band wildert die Truppe so gekonnt im wortwörtlichen Morast, dass sich "Il Nostro Silenzio" als das perfekte abendliche Kopfhörer-Album erweist.

Neben den zu erwartenden Death-Metal-Abgründen beweist MORAST auch Mut, in modernen Teichen zu fischen und wie bei 'Cut' beinahe VALBORG-artige Vibes zu erzeugen. Auf dem Papier würde man solchen Zutaten kaum eine Chance geben, hier klingen sie einfach nur konsequent und brutal. Der auf dem Debüt gefundene Sound wird hier konsequent weiterentwickelt und dank der Qualitätssteigerung bei der Produktion kommt "Il Nostro Silenzio" noch einmal viel abgründiger und härter rüber. Das bisherige Schaffen bietet allem Anschein nach noch genug Steigerungspotenzial, das die vier Musiker auf ganzer Linie ausschöpfen.

Wie kaum anders zu erwarten benötigt die neue MORAST einige Zeit in der Anlage, bis atmosphärische Kalorienbomben wie 'RLS' vollständig verdaut sind. Wie die Band hier mit Harmonien und Gesang spielt, ist schon ziemlich großartig. Dass man darüber hinaus auch in Sachen Tempo noch ein Ass im Ärmel hat, zeigt 'Nachtluft'. Mit einem ordentlichen Schuss CELTIC FROST wird der eh schon nach TRIPTYKON riechende Cocktail nochmal stärker. Wer sich vorstellen kann, was VALBORG, NECROS CHRISTOS und CELTIC FORST gemeinsam haben, der kommt auch auf MORAST klar und kauft sich diese Scheibe!

Anspieltipps: Cut, Nachtluft