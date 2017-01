Into The Morbitory

Gut gemachter Hansestadt-Death-Metal für Schwedentod-Fans.

Der klassische Elchtod wird von den Hamburgern von MORBITORY auf der Debüt-EP "Into The Morbitory" zelebriert. Nun gab es ja gerade in diesem Bereich in den letzten Jahren auch einige Highlights, man denke nur an das LIK-Debüt "Mass Funeral Evocation", oder an Bands, die wie GRAVE immer noch das alte Niveau erreichen.Ist da also Platz für MORBITORY?

Ich glaube: In dieser Form könnten sich die Hanseaten auf dem Death-Metal-Markt durchaus etablieren. Nach einem schön traditionell klingenden, aber etwas zu langem Intro gibt es immer noch etwa 20 Minuten todesmetallische Klangkunst direkt aus der Gruft von nebenan. 'Tales Of The Dead' erinnert mich an ganz frühe Großtaten der unterschätzten Australier von MORTIFICATION, aber auch an die ersten Werke von ENTOMBED oder GRAVE. Ihr merkt also: Hier werden keine Gefangenen gemacht, es geht auf die zwölf, der Sound wurzelt noch spürbar im Thrash, ist roh, tief und vernichtend.

Sänger Angelgrinder erinnert mich durchaus auch an die ein oder andere Ami-Combo, aber das dürfte den Old-School-Puristen nicht stören. Ob 'House Of Monstrosity' eine MONSTROSITY-Huldigung ist, kann ich peinlicherweise nicht feststellen - MONSTROSITY gehört sicher zu den einflussreichsten Death-Metal-Bands, mit denen ich mich bisher noch nicht beschäftigt habe. Gut ist der Song aber allemal, mir gefällt das flotte Tempo in Kombination mit einem teils OBITUARY-lastigen Gruft-Sound.

Ansonsten kann ich sagen: Die EP hat keine Ausfälle und lässt hoffen, dass ein Full-Length-Album bald folgt. Ich würde den Old-School-Death-Metal-Afficionados empfehlen, der EP mal ein Ohr zu leihen. Viel falsch machen könnt ihr hier nicht. Natürlich gewinnt die Truppe keine Innovationspreise, aber ich bin mir sicher - das wollte sie eh nicht.

Anspieltips: Tales Of The Dead, Screams Of Horror.