Doom/Death in Vollendung.

Ein Hoch auf diese frische, unverbrauchte Doom-Metal-Combo! Es ist zwar der erste Anlauf dieser jungen, aber dennoch erfahrenen Spanier, doch es ist ein gewaltiger Meilenstein für die landeseigene Szene, die in all den Jahren nie eine solch tolle Platte hervorgebracht hat wie das Debütalbum von MORIBUNDO. Fakt!

Von der ersten Sekunde an demonstriert die Truppe, dass sie die Einflüsse solcher Acts wie PARADISE LOST, MY DYING BRIDE und ganz besonders GODGORY souverän zu verarbeiten weiß, Melodie und sphärische Finsternis wunderbar in Einklang bringen kann und darüber hinaus auch noch genügend Brachilität einzuwerfen imstande ist, ohne dass die Death-Metal-Passagen und die melancholischen Momente aneinander vortbeilaufen.

Es sind nur vier Songs, die MORIBUNDO auf "Raíz Armaga" gepackt hat, aber es sind auch vier elegante Kostproben herausragenden Songwritings, das mal episch und monumental ausgerichtet ist, dann aber auch wieder straight und eine Spur kompakter. Hin und wieder dürfen ein paar Keyboards zur Ergänzung ran, wenn auch nur hintergründig, eben ganz so wie bei GODGORY, als Referenz im melodischen Doom/Death immer noch an vorderster Position und hier immer wieder mit klaren Querverweisen ins Gedächtnis gerufen. Speziell in den beiden 10-Minuten-Tracks 'Vida' und 'Suicidio Ilustrado' übertrifft sich MORIBUNDO in der gegebenen Kombination immer wieder und stellt die Weichen ganz klar auf Erfolg - zumindest im Underground, wo die Spanier sich schnell einen Spitzenplatz in der Szene erkämpfen dürften. Das Material ihres Erstlings ist herausragend, ihre Performance ebenfalls, und mit Satanath Records steht ein anständiger Vertrieb im Rücken, der zuletzt schon einige Hochkaräter ins Rennen geschickt hat. Insofern: Viel Erfolg und Gratulation zu einem tollen Stück Doom/Death!

Anspieltipps: Suicidio Ilustrado, Vida