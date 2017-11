Überzeugendes Zweitcomeback.

30 Jahre sind vergangenen, seit diese britische Melodic-Rock-Truppe ihr erstes Album herausgehauen hat, und immerhin sieben Umdrehungen haben wir markiert, nachdem das Comeback-Album "Undivided" das Licht der Welt erblickte. Dass MORITZ folglich nicht gerade die fleißigsten Musiker stellt, ist den Fakten zu entnehmen. Doch immerhin haben die Herren auf ihrer neuen Scheibe noch einmal alle Kräfte bündeln können und das phasenweise durchwachsene letzte Werk problemlos übertreffen können.



Als hilfreich hat sich dabei erwiesen, dass die Band sämtlichen Ballast abgeworfen hat und sich nicht mehr hinter pompöseren Arrangements versteckt. Die Songs haben wieder ein echt feines, manchmal auch bluesiges Hardrock-Feeling, und obschon MORITZ über zwei hauptamtliche Keyboarder verfügt, ist "About Time Too" weit entfernt vom kitschigen Bombast vergangener Tage.

Gerade in den balladesken Kompositionen haben die Briten noch einmal mächtig zulegen können; 'You Don't Know What Love Is' sticht hier mit einer exzellenten Performance heraus, doch auch 'Dreamland' und 'Forever Is' sind Melodic Rock der allerfeinsten Sorte und weitaus überzeugender als die meisten Nummern, die MORITZ bei der Reunion zur Diskussion stellte.

Dass "About Time Too" neben einigen epischen Stücken aber auch noch ein halbes Dutzend knackiger Rocksongs bereithält, darf natürlich nicht verschwiegen werden und avanciert schließlich auch zur Trumpfkarte eines abwechslungsreichen und durchweg gelungenen Werkes. Durfte man zuletzt noch an der Ernsthaftigkeit des Comebackversuchs zweifeln, räumt die Band nun alle Bedenken aus. "About Time Too" ist das Album, das man schon 2010 hätte nachschieben sollen. Doch besser zu spät als nie ...



Anspieltipps: You Don't Know What Love Is, here’s Something About – Unwanted Man, Take It On The Chin