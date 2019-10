So klingt "dystropian rock".

MORNING BELL nennt sich ein Duo aus Dänemark, das mit "Come Rain Down" die ersten musikalischen Lebenszeichen von sich gibt. Das herbstlich-düstere Artwork mit einem Totenkopf und einer Schlange gefällt mir auf Anhieb, verheißt aber nichts Fröhliches. Die Band bezeichnet ihren Stil als dystropischen Rock und soll die beunruhigenden Tendenzen der heutigen Zeit, wie dem Wandel in Klima, Gesellschaft und Politik, in Klang fassen.



Die Musik dazu ist aber weder allzu düster und schroff, sondern rockt mit indierockiger Leichtigkeit nach vorne. Traurigkeit hängt indes eindeutig in den Akkordfolgen und Gesangsmelodien. 'Come Rain Down' und 'Drown' sind zwei wundervolle Rocksongs, die sich erst charmant einschmeicheln und sich dann schnell im Hirn verankern. Vergleiche fallen mir dabei schwer. Wer aufgrund des Bandsnamens vielleicht RADIOHEAD vermutet ('Morning Bell' ist ein Song auf "Kid A"), liegt von der Stimmung her nicht ganz falsch, aber MORNING BELLs Rock ist viel flüssiger, eher in Richtung PLACEBO. Bevor ich euch jetzt aber in die Irre führe, hört doch selbst mal hinein. Ich bin gespannt, was da noch kommt!