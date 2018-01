Lässig, locker, cool!

Diese Band ist interessant, und diese Band hat eine Vision! Der MORPHINE SOCIAL CLUB bedient eine breite Zuhörerpalette und dürfte vor allem Freunden von KYUSS, QUEENS OF THE STONE AGE und so mancher modernen Psychedelic-Rock-Combo sofort gefallen. Und wenn diese Namen noch nicht die verdiente Aufmerksamkeit erregen, dann vielleicht der neue Release dieser talentierten Griechen.

Zwei Jahre nach der Debüt-EP "Radioactive" spendieren uns die Musiker aus Thessaloniki einen weiteren 4-Tracker, der vom lässigen Heavy-Rocker ('Chaos Lover') über eindringlich-melodische Alternative-Kost ('Swansong') bis hin zu feinen Instrumentalimprovisationen ('Starship Of Perception') alles beinhaltet, was das Herz begehrt. Die Songs haben einen spacigen Anstrich, klingen enorm relaxt, sparen aber dennoch nicht an Anspruch und haben immer mal wieder eine fordernde Stelle, in der sich die Band wunderbar verspielt gibt.

Was aber entscheidend mitreißt, ist das Feeling der Akteure, diese übergeordnete Coolness, die auch in einem kunterbunten Space-Rocker wie 'Starship Of Perception' nicht verloren geht. Der MORPHINE SOCIAL CLUB kreiert binnen weniger Sekunden ein richtig starkes Live-Setting und transferiert seine Zuhörer in Windeseile in den kleinen Club, in dem man solches Material am liebsten hört. Und es muss nicht mal sonderlich viel Schweiß von der Decke perlen, denn den Schmutz haben die Griechen nicht gepachtet - dafür aber das Talent, zeitloses Material zu komponieren. So wie nun wieder auf dieser starken EP!

Anspieltipps: Starship Of Perception, Swansong