Potenzial mit großen Schwächen

Manchmal erwecken Titel und Cover eines Albums direkt irgendwelche Erinnerungen an andere Bands. So ging es mir auch beim neuen Album von MORPHOSYS. Sowohl der Albumtitel "The Saw Is Family" als auch das Cover weckten bei mir Gedanken an DEBAUCHERY.

Mit einem entsprechenden Vorurteil wagte ich mich dann also an den Opener 'Carniwar' und ich kann mich bestätigt fühlen, denn MORPHOSYS klingt in den ersten Songs doch ziemlich nach DEBAUCHERY zu "Torture Pit"-Zeiten. Jedoch versucht es MORPHOSYS dabei mit einem spürbaren Thrash-Metal-Einschlag und für mich als Nicht-Anhänger von DEBAUCHERY wird "The Saw Is Family" damit gut hörbar. Eine Überraschung bietet aber 'The Walking Dead'. Bereits beim Song-Intro sind Gedanken an DEBAUCHERY wie weggeblasen und man fragt sich: "Hab ich gerade die CD gewechselt und CANNIBAL CORPSE in den Player gelegt?". Der Track ist zwar im Midtempo gehalten, aber trotzdem eine ziemliche Hommage an CANNIBAL CORPSE und damit das absolute Album-Highlight.

Mit dem nachfolgenden 'Storm Of Blood' geht die Kurve dann doch wieder etwas runter. Wobei der schöne Heavy-Part in der Mitte des sonst recht langweiligen Songs für ein wenig Auflockerung des Ganzen sorgt. Mit 'Fleischeslust' ist MORPHOSYS dann aber doch ziemlich weit unten angekommen. Zum einen sollte sich das Trio deutsche Lyrics sparen, klingen diese doch eher peinlich, zum anderen ist der Song auch musikalisch sehr belanglos. 08/15-Riffing mit einem eingebauten Solo und daher mein Tipp: Einmal hören und danach weiterskippen. Mit den abschliessenden 'You Shall Bleed' steigern die Drei nochmal das Niveau, ohne jedoch ein wirklich mitreißenden Song geschrieben zu haben. Und das anschliessende 'Todesengel' bestätigt mich in meiner Aussage, dass deutsche Texte nicht zu dieser Band passen. Das finale 'Corpse Grinder' ist nochmal eine Death-Metal-Abrissbirne zum ordentlichen abgehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MORPHOSYS auf "The Saw Is Family" wirklich Potenzial zeigt, auch wenn sie dabei jede Eigenständigkeit vermissen lassen. Aber die erste Albumhälfte lässt sich ganz gut hören und man erwischt sich beim leichten mitnicken zur Musik, jedoch hätten die Jungs zwei bis drei Songs weniger schreiben sollen, denn mit den genannten deutschen Titeln und vielleicht auch mit 'You Shall Bleed' wird das Hörvergnügen doch deutlich eingeschränkt.