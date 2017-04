Ein (MORSE-)Fest für alle Sinne!

Das jährlich stattfindende "Morsefest" wurde 2015 im September in der Kirche (!) der New Life Fellowship Cross Plains (Tennessee) an zwei Abenden live aufgezeichnet. Zwei ganz besondere Abende, bei denen NEAL MORSE-Anhänger voll auf ihre Kosten kommen, denn auf sechs CDs (4 Audio, 2 Video) werden im Herzstück die Alben "?" (CD 2 und DVD 1) und "Sola Scriptura" (CD 3+4, DVD 2) komplett zum Besten gegeben. Aber damit nicht genug, denn auch Songs von SPOCKS BEARD ('Go The Way You Go' und bei 'At The End Of The Day' und 'Wind At My Back' sogar mit Original-Drummer Nick D‘Virgilio) finden ihren Weg ins Set. Natürlich wird TRANSATLANTIC mit einem 'Whirlwind Medley' genauso bedacht wie seine aktuelle Band THE NEAL MORSE BAND ('The Grand Experiment'), auch werden nie zuvor gespielte Tracks ('A Whole Nother Trip', 'New Jerusalem') präsentiert. Sehr speziell ist RICHARD HARRIS‘ Mac Arthur Park-Cover, welches auf doppelte Länge verproggt wird.

Unterstützung holt sich Morse, wenig überraschend, von seiner Stammband, sprich neben ihm an Gesang, Gitarre und Keys, ist der vergleichsweise junge Eric Gilette an Gitarre und Mic, den Bass zupft Randy George, Bill Hubauer unterstützt Morse bei Keys und Gesang und am Schlagzeug sitzt (mal mehr, mal weniger) Mike Portnoy. Und das ist verdammt gut so, denn wohl kaum ein anderes Team hätte eine vergleichbare perfekte Performance abgeliefert. Die ohnehin verspielten und epischen Songs werden teilweise von einem Chor, Hintergrundsänger*Innen und teilweise Bläsern, Streichern und zusätzlichen Percussions begleitet – über die zwei Abende verteilt, sind 38 Livemusiker zu hören und zu sehen! Die Songs scheinen so wahrlich göttlich zu werden.

Es ist wirklich unglaublich viel Musik, die im Laufe der über fünf Stunden auf einen niederprasselt. Doch die Zeit vergeht wie im Flug, denn nicht nur ist der Klang astrein, auch macht es einfach unglaublich viel Spaß, Morse und Co beim Musizieren zuzuschauen. Während nebst Performance und Sound auch das klare Bild und verschiedene Kameraeinstellungen (ganz detailliert bis zur Großaufnahme) das Erlebnis abrunden, bin ich noch uneins, was ich von der Location mit der Ausstrahlung eines öden Gemeindesaals (mit Platz für ein paar hundert Leute) halten soll, denn eine richtige (Prog-)Rock-Konzert-Atmosphäre möchte nicht wirklich aufkommen. Was für einen Neal Morse natürlich hervorragend ins Konzept passt, stößt mir etwas ambivalent auf, denn es wird den Musikern nicht gerecht. Neben den Texten der Songs von "?" und "Sola Scriptura" halten sich die religiösen Äußerungen aber, bis auf eine Ausnahme während "?", im Rahmen.

Mir persönlich hätte übrigen auch die Doppel-DVD-Version gereicht, denn hier wurde im Gegensatz zu den CDs keine Ansage, Song-Info oder Witzelei gekürzt, welche aber gerade äußerst interessant beziehungsweise amüsant sind. Insbesondere wird man dabei natürlich Zeuge Portnoys Frontmann-Fähigkeiten, zu denen er sich nicht zweimal bitten lässt. Ein kleines Manko ist noch das DVD-Menü, welches bis auf ein simples "Play" einfach nicht existiert, man muss sich schon zu den gewünschten Tracks vorskippen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Ein NEAL MORSE-Fan kommt an diesem fetten Package nicht vorbei!