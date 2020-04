Viel Licht und etwas Schatten.

Mehr als fünf lange Jahre ist es nun her, dass sich die Österreicher von MORTICIAN mit dem etwas plakativen, aber durchaus guten Werk "Shout For Heavy Metal" der schwermetallischen Sache ein zweites Mal annahmen. Doch das Warten hat ein Ende, denn nun steht mit "Titans" Album Nummer drei in den Startlöchern und verspricht ein richtig gutes Album auch auf längere Sicht zu werden.

In rund 40 Minuten Spielzeit zündet MORTICIAN ein richtiges Feuerwerk bespickt mit knackigen, schweren Riffs, viel Tempo und Durchschlagskraft, aber auch tollen Melodien und sogar dem einen oder anderen Hit. Man merkt schnell, dass Frontmann Twain Cooper und seine Instrumentalmannschaft Freunde der einheimischen Sounds sind. Entsprechend einschlägig sind die Querverweise und Huldigungen an offensivere Bands wie ACCEPT, PARAGON, GRAVE DIGGER und STORMWARRIOR.

Dass in der Vorbereitung ab und an auch Ami-Thrash wie OVERKILL oder TESTAMENT genauso gern zum Zuge kam wie der hiesige und nostalgische Sound der NWoBHM, liegt in Anbetracht des beginnenden 'Inmates', des giftigen 'Spiral Of Death', der etwas stereotypischen 'Titans Of Rock'-Hymne, des durchaus dynamischen 'Screamer' oder des 'Can't Stop Rock'n Roll'-Rausschmeißers aber auch auf der Hand. MORTICIAN hält sich brav an die ungeschriebene Etikette des Heavy Metals ohne dabei großartig über den Tellerrand hinauszuschauen.

Dass noch längst nicht alles Gold ist, was bei MORTICIAN und "Titans" glänzt, sollte aber auch nicht unerwähnt bleiben, denn an nicht wenigen Stellen hätte ich mir doch etwas mehr Feinschliff und vor allem Variabilität gewünscht. Oft verzetteln sich die Jungs aus Voralberg in ihren eigenen Wiederholungen, das Rad des Heavy Metals wird vorliegend also definitiv nicht neu erfunden. Und trotzdem macht "Titans" die meiste Zeit über Freude, hat einen guten, schweren Vibe und schlägt mit schweren Gitarren, treibenden Drums und Galle spuckenden Vocals in so manche Magengrube.