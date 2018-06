Räudig und gemein: Doom/Death auf hohem Niveau!

Bereits im vergangenen Jahr machte MORTIFERUM mit "Altar Of Decay" im Underground auf sich aufmerksam und schaffte es binnen kürzester Zeit, die Vinyl-Ausgabe des ersten Demos komplett an den Mann zu bringen. Das Potenzial der Jungs aus Olympia, Washington blieb nicht unerkannt und brachte der Band einen Deal bei Blood Harvest ein, wo die EP nun ein weiteres Mal aufgelegt und auch im CD-Format angeboten wird. Und bevor auch diese Auflage vergriffen sein wird, rate ich vorab schon mal, sich dringend bei den einschlägigen Mailordern nach diesen vier Tracks zu erkundigen. Denn versprochen ist, dass Freunde von doomigen Death-Metal-Obskuritäten sich sofort in dieses Teil verlieben werden.





Die Herren bieten auf ihrem Debüt nämlich allerfeinste Old-School-Ware, vielleicht nicht gerade sonderlich eigenständig interpretiert, qualitativ aber auf einem extrem hohen Level, alleine schon wegen des räudigen Riff-Gemörtels in solchen Nummern wie 'Blood Chasm' und 'Grave Invocation'. MORTIFERUM schert sich erst gar nicht darum, inwieweit das neue Material sich innovativ gestalten ließe, sondern vertraut auf das eigene Gespür für die schleppende Verrottung, und das ist bei kaum einer der zahlreichen Newcomer in diesem Sektor so stark ausgeprägt wie bei den Jungs aus den Staaten.



Dass "Altar Of Decay" vorerst nur die kurze Distanz geht, sei der Band im Übrigen verziehen, schließlich war das Teil ursprünglich nur als Demo gedacht. Doch die Platte zeigt, dass die Band schon ziemlich weit ist und somit auch die Fähigkeiten mitbringt, schon in Kürze auch über die Langstrecke mächtig aufzuräumen. Es gab in der jüngeren Vergangenheit schon zahlreiche Platten, auf denen man nicht viel Neues, dafür aber Hochwertiges im vertrauten Setting erleben durfte. "Altar Of Decay" reiht sich hier nahtlos ein und macht schon nach dem ersten Durchgang Lust auf mehr. Wer's nicht glaubt, zieht sich das Teil bei Bandcamp und schaut anschließend, wie er an die Platte herankommen kann!



Anspieltipps: Altar Of Decay, Grave Invocation