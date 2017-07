Scrolls Of The Megilloth (Re-Release)

25 Jahre später...

Na, da hält Metalville aber ein richtiges Leckerlie für Freunde des derben Musikgeschmacks bereit. Lange war es vergriffen, von Fans so sehnlichst erwartet und nun erscheint es im edlen Digipack noch einmal knapp 25 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen. Die Rede ist vom "Scrolls Of The Megilloth"-Kracher von MORTIFICATION.

Über all die Jahre hat das Zweitwerk der Australier nichts an Brutalität und Tödlichkeit verloren. Die rasiermesserscharfen, schnellen Gitarrenläufe, der hundsgemeine Punch in die Magengrube, die pfundigen Vocals vom Bandbegründer Steve Rowe, die dichte und schier undurchdringbare Schwere – all das fügt sich zusammen in knapp einer Stunde Spielzeit, in denen MORTIFICATION den zweiten Grundstein für eine überaus verheißungsvolle Karriere im Todesbleisektor legen.

'Nocturnal', 'Terminate Damnation', 'Lymphosarcoma' oder der überlange 'Ancient Prophecy'-Abschlussbolzenschneider zeigen eindrucksvoll, zu welchen Großtaten die drei Musiker fähig sind und wie reif die Nische schon 1992 war. Zugegeben, die Neuauflage dieses Klassikers kommt ohne Bonustracks oder sonstigen Zusätzen aus, doch braucht ein Fan, der dieses Schmuckstück noch nicht im Regal stehen hat, eigentlich?

Zumindest ist es in Anbetracht aktuellerer Taten wie "Realm Of The Skelataur" durchaus interessant zu hören, wie sich der MORTIFICATION-Zug über all die Jahre des Vierteljahrzehnts unaufhaltsam seinen Weg bahnte und wie der Zahn der Zeit auch an der Band nicht vorbei ging.

Wie bereits angedeutet, war "Scrolls Of The Megilloth" lange Zeit nicht mehr verfügbar, sodass sich Genre-Fans nach diesem Re-Release nun reihenweise die Finger lecken dürften. Für die Glücklichen, die das Death-Metal-Schmuckstück bereits ihr Eigen nennen dürfen, eignet sich die Wiedererscheinung nur bedingt, denn über all die Jahre haben diese zehn kleinen Satansbraten nichts an Durchschlagkraft und Intensität verloren.