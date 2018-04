Ein weiterer ambitionierter Klassiker!

Mit seinem dritten Album wagte MORTIIS auch einen Abstecher in den audiovisuellen Sektor und unterlegte das zweite Albumprojekt des Jahres 1995 mit einem stimmungsvollen, wenn auch vom Budget eingeschränkten Videoclip zu 'Reisene Til Grotter Og Ødemarke', der aufgrund seiner etwas kitschigen Haltung vor allem von der Trve-Black-Metal-Fraktion seiner norwegischen Heimat geächtet wwurde. Den kleinen Giftzwerg störte das wenig - im Gegenteil: Auch "Keiser Av En Dimensjon Ukjent" schöpft Kraft aus den teils fast schon hypnotischen Melodien der beiden Longtracks, die in diesem Fall zwar nicht ganz so packend gestaltet wurden wie auf dem direkten Vorgänger, aber dennoch genügend Potenzial mitbringen, um Freunde epischer Melodien für eine Weile in eine ganz andere Welt zu hieven.

Der einzige störende Punkt ist die kaum wahrnehmbare Weiterentwicklung, die MORTIIS seit "Ånden Som Gjorde Opprør" genommen hat. Das Schema bleibt das gleiche, und auch wenn am Ende ein fesselndes Event wartet, stehen sich die beiden Alben so nahe, dass man die Unterschiede beim ersten Mal gar nicht so genau herausfiltern kann.

Dennoch kann man dem Musiker und Künstler hier keinen Vorwurf machen, weil das Resultat schlichtweg überzeugt und die Atmosphäre sich auf einem ähnlich intensiven Level einpendelt. Vielleicht zieht "Keiser Av En Dimensjon Ukjent" in der Gegenüberstellung den kürzeren, seinen Klaassikerstatus büßt es deshalb aber sicherlicht nicht ein. Insofern lohnt auch hier die Investition in die Neuauflage, die ebenso wie der Release von "Ånden Som Gjorde Opprør" mit verändertem Artwork daherkommt.