Für den Ruheraum nach der Sauna.

Den norwegischen Musiker mit dem Pseudonym MORTIIS kennt ihr vielleicht als Gründungsmitglied von EMPEROR. Doch schnell wandte er sich seiner eigenen musikalischen Vision zu und war so etwas wie ein Wegbereiter für ein Genre namens Dungeon Synth (lest hier Reviews zu "Ånden Som Gjorde Opprør" und "Keiser Av En Dimensjon Ukjent"). Nun scheint es, als ob das Genre wieder mehr Zuspruch findet und MORTIIS kehrt zu diesen Wurzeln zurück.

Und das klingt zumindest auf "Spirit Of Rebellion" folgendermaßen: Grob gesagt wirkt die Musik auf mich wie ein Soundtrack für Adventure-Spiele, es gibt viel Drama mit synthetischen Streichern, eine leicht düstere Atmosphäre und mitunter etwas Kitsch und Bombast. Bleibt man bei einem schwierigen Level hängen, so verliert sich auch die Musik in einer gefühlten Endlosschleife, ansonsten mäandert sie zweimal 25 Minuten lang in langsamen Auf- und Abwärtsbewegungen durch den akustischen Dynamikbereich.

Joa, so nebenbei gehört ist das okay, aber bei voller Aufmerksamkeit ist es nicht viel spannender als beruhigendes Ambient-Geplänkel im Ruheraum nach der Sauna. Und düster oder gar böse, wie es die grimmigen Promofotos der Herrn Ellefsen vermuten lassen, ist die Musik - zumindest in meinem Ohr - überhaupt nicht. Ich hoffe mal, die von Kollegen Backes zum "Klassiker" erklärten Werke aus den 90ern sind besser.