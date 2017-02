Deathcore nach Maß

MORTSUBITE mag nicht die Band sein, auf die die gesamte Deathcore-Szene sehnsüchtig gewartet hat, doch die Spanier haben definitiv mehr Substanz als weite Teile der brachialen Spezies, zumal das brutale Gerödel bei der bereits 2005 gegründeten Kapelle nicht ganz vorne auf der Prioritätenliste steht. Auf ihrem aktuellen Silberling demonstrieren sie, wie ein gefälliger Mix aus melodischen Passagen, teils schon fast Industrial-tauglichen Stakkatos und verspielten Gitarren funktionieren kann. Damit steht die Band zwar in bester Tradition solcher Acts wie THY ART IS MURDER und DESPISED ICON, kann aber von sich behaupten, auf dem aktuellen Werk keinen einzigen Patzer vorzuweisen. Und mal ehrlich: Wie viele Deathcore-Combos konnten in den letzten Monaten auf ähnliche 'Erfolge' verweisen?



In der Summe ist "Deimos" aber natürlich dennoch die Platte, die man sofort im Kopf hat, wenn man durch die Beiträge des Genres pflügt. Was MORTSUBITE nur ungleich sympathischer macht, sind die zahlreichen sphärischen Einsprengsel, die man in den sieben Stücken verankert hat. Der Titelsong ist ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Core-Brecher spannend hält, ohne mit der zeitlichen Last in die Bredouille zu graten. Sechs Minuten Abwechslung sind nämlich sicher nicht der Standard in dieser Szene. Gerade deshalb ist es schade, dass die Iberer ihre Experimentierfreude nicht noch wesentlich weiter ausdehnen und sich noch viel deutlicher von den Standard-Kaskaden in Sachen Todescore entfernen. Die dritte Scheibe ist ein Fingerzeig, der zwar immer noch stark an Konventionen klebt und eben deshalb keine bessere Bewertung erhält, musikalisch aber durchaus eine willkommene Alternative, deren latenter Hang zum Melo-Death sogar eine Empfehlung unbedenklich macht. Gutes Album!



Anspieltipps: Deimos, Elepsidra