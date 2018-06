Überbrückt die Wartezeit auf ein neues BEHEMOTH-Album!

Es ist schon eine kleine Überraschung für mich, was für ein Album die Argentinier MORTUORIAL ECLIPSE hier abliefern. Das Debütalbum der Südamerikaner ist leider komplett an mir vorbeigegangen, ein Umstand den ich wohl zeitnah ändern muss, denn was MORTUORIAL ECLIPSE auf "Urushdaur" abliefern, hat schon eine enorme Klasse.

Okay, es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die Jungs BEHEMOTH kennen und mögen. Die Songs auf "Urushdaur" sind insbesondere in Sachen Düsterheit und Intensität durchaus mit den Polen zu vergleichen. Zwar steht BEHEMOTH in Sachen Qualität noch ein bisschen über MORTUORIAL ECLIPSE, aber ich habe selten ein Album gehört, dass den Polen wirklich so nahe kommt. Hinzu kommt, dass das Trio die intensive Mischung aus Death und Black Metal mit orchestralen Sounds ergänzt. Zwar ist dieser Sound zu jeder Zeit präsent, aber die Argentinier übertreiben damit nicht so wie etwa DIMMU BORGIR auf den letzten Alben. Aber durch diese Ergänzung klingt die Musik der Jungs nicht nach einer plumpen Kopie, sondern verleiht den Tracks und somit der Band insgesamt eine gewisse Eigenständigkeit.

Alles in allem ist das, was MORTUORIAL ECLIPSE auf "Urushdaur" abliefert, damit eine wirkliche Überraschung und weiss schon beim ersten Hördurchgang zu überzeugen und mitzureissen. Jeder, der sehnsüchtig auf ein neues BEHEMOTH-Album wartet und dabei nichts gegen Orchester-Sounds hat, muss hier beide Ohren riskieren und sich intensiv mit dieser Scheibe beschäftigen. Wirklich stark!