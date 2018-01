nicht relevant für Leser von POWERMETAL.de

Aufgewachsen in den 90er Jahren mit Techno, Hip Hop und Hardcore in Moskau, hat sich MOSCOW DEATH BRIGADE 2008 zusammengetan, um die Musikstile zu vereinen, deren Fans sich immer bekriegt haben. Mittlerweile gibt es einen anderen Krieg in Russland und Fans dieser drei Musikrichtungen müssen vor Neo-Nazi-Gruppen auf der Hut sein. Das macht aus MOSCOW DEATH BRIGADE keine politische Band, wie sie selbst sagen, bringt sie aber dazu Sturmhauben auf der Bühne und auf Fotos zu tragen. Nichtsdestotrotz strotzen die Texte vor linken, politischen Aussagen.



"Boltcutter" ist nun das erste Album von MOSCOW DEATH BRIGADE nach einigen EPs. Hatte die Band auf den letzten Veröffentlichungen noch einen ordentlichen Hardcore-Einschlag in ihrer Musik, ist dieser nun plötzlich komplett verschwunden und es bleiben nur noch Valdimirs Raps auf irgendwelchen Techno-Beats. Dass das für Leser von POWERMETAL.de nun überhaupt nichts ist, sollte offensichtlich sein. Durch die fast vollständig fehlenden Gitarren, fehlt jetzt aber auch der Druck, den die alten Songs verströmt haben und der sie durchaus mal anhörbar machte. Außerdem gab es dadurch live ordentlich was auf die Ohren, da die Metalcore-Szene ja immer schon eine obskure Vorliebe für Bands wie SCOOTER hatte. Doch "Boltcutter" ist einfach nur Dudelmusik geworden, die zwar nicht unbedingt nervt, aber auch nur im Hintergrund vor sich hin plätschert und dadurch langweilig und austauschbar ist.



MOSCOW DEATH BRIGADE 2018 ist nicht mehr MOSCOW DEATH BRIGADE der letzten Jahre, die Antifa-Kiddies werden sie trotzdem feiern, denn es geht ja mehr um die Aussage als um die Musik. Alle anderen Leser seien gewarnt, musikalisch überhaupt nicht relevant für POWERMETAL.de.