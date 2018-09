Macht durstig nach was anderem.

Nee, das ist nicht mein Sound. Dumpf, staubig, spröde, basslastig. Desert Rock nennt sich das in der Regel, auch wenn die drei Herren von MOTO TOSCANA für ihre Musik die Bezeichnungen "Sludgefunk" und "Discodoom" etablieren wollen.

Zugegebenermaßen ist die Musik durchaus groovy, und Andy Versus' Stimme hat doch einen gewissen Charme. Live würde ich mir das sicher für ein halbes Stündchen mit Spaß gönnen, aber zuhause kaue ich schon nach einem halben Durchlauf an den Fingernägeln. Diese ganzen Wüstenriffs machen durstig, vor allem durstig nach Abwechslung und Melodie. Funk und Disco findet man auf dem Album auch nur mit der Lupe, jedenfalls würde ich das, was die Jungs hier fabrizieren, nicht so bezeichnen.

MOTO TOCSANAs Musik ist dominiert von verzerrtem Bass und hitzegeplagten Melodien, in die ich nicht so richtig reinfinde, und die Lust darauf wird auch nach mehreren Versuchen nicht größer. Freunde von Desert- und Stonersounds mögen sich aber bitte ein eigenes Bild machen.