Gelungene Denkmalpflege

Was soll und kann man über MOTÖRHEAD eigentlich noch schreiben? Und vor allem, was soll man über ein Album schreiben, das ohnhin aus der Ruhmeshalle der ewigen Klassiker nicht wegzudenken ist? Eigentlich wenig, denn das Album wurde vermutlich bereits tausendfach systematisch in Einzelteile zerlegt.

Daher an dieser Stelle ein Rückblick in das Jahr 1980. Ich kannte MOTÖRHEAD bereits durch die fulminanten Scheiben "Overkill" und "Bomber". Aufgrund der Tatsache, dass es mit den digitalen sozialen Netzwerken zu der Zeit noch nicht weit her war, fiel mir das neue Album dieser Band erst im Plattenladen quasi vor die Füße. Beim ersten Blick auf das Cover machte sich dezente Enttäuschung breit. Nach den zwei grandiosen Artworks der Vorgängeralben kam das gestellte Bandfoto auf "Ace of Spades" spröde und eher langweilig rüber. Was, wenn die Musik auf dem Album ebenfalls nicht an die gewohnte Qualität anknüpfen konnte?

Schließlich siegte die Neugier, das Taschengeld wurde durchgezählt und die Platte wechselte in meinen Besitz. Um es kurz zu machen, ich wurde nicht enttäuscht. Im Gegenteil, MOTÖRHEAD lieferte zu Beginn der achtziger Jahre das (meiner Meinung nach) bis heute beste Album der Bandgeschichte ab. Dabei ist es noch nicht einmal der Titeltrack, welcher ja heutzutage inflationär in jedem Rockradio und Möchtegern-Rockradio rauf und runter gespielt wird, der dieses Fazit rechtfertigt. Es sind die zumeist kurzen, knackigen und mit dezenter Punk-Attitüde gespickten Tracks, die den Rebellen im Teenagerformat begeisterten. 'The Chase Is Better Than The Catch' wurde auf Anhieb mein absoluter Favorit und auch '(We Are The Roadcrew)' sowie 'Jailbait' dienten wohl seither als Vorlagen für so manch weitere Hymne von Lemmy und Co.

Nun ist "Ace of Spades" also vierzig Jahre alt. Grund genug, das Ganze in verschiedenen Verpackungen auf den Markt zu bringen. Sei es als Doppelalbum mit aufwendigem Booklet (die zweite CD bietet einen Live-Mitschnitt von 1981 aus Belfast) oder das hochwertige Deluxe Sammler Box-Set für den wahrhaftigen Fan, der dann etwas tiefer in die Taschen greifen darf. Es erwarten den MOTÖRHEAD-Fan dort nicht nur viele interessante Live-Aufnahmen, sondern auch sogenannte Alternate-Versionen der einzelnen Songs und das eine oder andere Instrumental-Demo. Das Ganze hat durchaus seinen Reiz und ist liebevoll aufgemacht, daher Daumen hoch für gelungene Denkmalpflege.