The All Is One

Genialität hat einen Namen!

Mit ihrem neusten Werk beschließen die Norweger ihre lose verbundene Gullvåg-Trilogie. Sowohl für "The Tower" (2017), "The Crucible" (2019) und jetzt "The All Is One" zeigte sich der Trondheimer Künstler Håkon Gullvåg jeweils für das Coverartwork zuständig und war gleichzeitig musikalische Inspiration für alle drei Alben.

War "The Tower" ein Doppelalbum und bestand "The Crucible" aus vier überlangen Stücken, so hat man sich bei MOTORPSYCHO für den krönenden Abschluss der Trilogie noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen und präsentiert uns ein schönes Sahnehäubchen. Dieses ist auf "The All Is One", wieder ein Doppelalbum, das 42minütige und fünfteilige 'N.O.X'. Das Stück ist weitestgehend instrumental gehalten und entführt uns auf einen sehr intensiv-psychedelischen, progressiven Trip mit den unterschiedlichsten Facetten. Hier zelebrieren die Norweger ihre ungaubiche musikalische Bandbreite.

Umrahmt wird dieses kompositorische Meisterwerk durch acht eher eingängigere Nummern. Dass man dabei eben vier der Stücke vor 'N.O.X.' und vier dahinter platziert hat und das Herzstück dadurch auch noch auf zwei CDs verteilt ist, darf durchaus als genialer Schachzug von MOTORPSYCHO gesehen werden. So kann sich der Hörer sowohl auf den musikalischen Höhepunkt vorbereiten, bekommt zwischendrin eine kleine Pause beim Wechseln des Tonträgers und wird dann auch nicht abrupt mit dem eben Gehörten stehen gelassen. Theoretisch hätte man ja auch die acht kürzeren Stücke auf die eine und 'N.O.X.' komplett auf die andere CD packen können.

Hier zeigt sich auch die unbestrittene Genialität von MOTORPSYCHO, dass eben auch auf solche Kleinigkeiten geachtet wird wie die richtige Reihenfolge der einzelnen Stücke auf einem Album, um für den optimalen Spannungsbogen zu sorgen. Musikalisch unterstützt wurde das Trio bei der Umsetzung des Gesamtkunstwerks vom schwedischen Gitarristen Reine Fiske, vom Saxophonisten, Klarinettisten und Percussionisten Lars Horntveth (JAGA JAZZIST, AMGALA TEMPLE), die beide schon an früheren Alben mit beteiligt waren, und Jazzgeiger Ola Kvernberg (STEAMDOME).