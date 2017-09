Diese Band erzählt einfach die schönsten Geschichten!

John Darnielle ist einer der größten Poeten und Songschreiber unserer Zeit. Immer wieder gelingt es ihm auf eine unbeschreiblich mitreißende Art und Weise, sein Publikum in eine völlig neue Themenwelt zu ziehen, die gesamte Schönheit und Pracht seines neuen Leitmotivs vorzustellen, dann aber auch wieder in eine Form der Melancholie abzudriften, die phasenweise so bedrückend klingt, dass man ihre introvertierten Melodien und ihren minimalistischen Sound wieder als etwas unglaublich Schönes empfindet.

Auf "Goths", dem neuen Album der MOUNTAIN GOATS, ist Darnielle mal wieder voll in seinem Element und sucht diese innere Schönheit in der Gothic-Szene. Mit viel Phantasie, aber auch klarem Realitätsbezug beschreibt er den Werdegang einer Szene, die in den 80ern ihren Höhepunkt erlebte, deren Protagonisten aber bis heute ihrer Lebensweise treu geblieben sind, auch wenn die Zeichen der Zeit nicht an ihnen vorübergegangen sind und aus den launischen Rädelsführern der Finsternis heute faltige alte Herren geworden sind, deren Output bei weitem nicht mehr so revolutionär ist wie damals. Darnielle erzählt auch ihre Geschichte, nennt Persönlichkeiten wie Andrew Eldritch und auch Trent Reznor und beschreibt mit einer gewissen ironie, wie Robert Smith es sich in seiner franzöischen Villa bequem macht, während sein Vermächtnis ihm den Kühlschrank füllt. Es sind teils humorvolle Storys, gleichzeitig aber auch zahlreiche Inhalte, die zum Nachdenken anregen, die irgendwie auch etwas Betrübliches haben und dementsprechend auch ihre Stimmung verlagern.

Wer nun jedoch glaubt, THE MOUNTAIN GOATS würde sich auch stilistisch vollends anpassen, sieht sich getäuscht. Die Band bleibt ihrem Indie-Rock-Sound treu, erinnert bisweilen an die ganz ruhigen Momente aus dem PLACEBO-Katalog, schwenkt dann wieder zu beschwingten Pop-Sounds und ordnet schließlich die gesamte Musik den herrlichen Erzählungen unter, die Darnielle über den Auf- und Abstieg eines Genres zusammengetragen hat. Nach mehr als 20 Releases ist das kreative Feuer bei dieser kalifornischen Legende immer noch nicht erloschen - im Geegenteil: So mitreißend, bewegend und einfach nur schön wie "Goths" waren tatsächlich nur die stärksten Album der MOUNTAIN GOATS!

Anspieltipps: We Do It Different On The West Coast, Stench Of The Unburied, Wear Black, Rage Of Travers