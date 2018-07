The Incubus Of Karma

Funeral Doom fernab der allgemein gängigen Klischees

Die Dinge, die den Funeral Doom so besonders machen, findet man allesamt auf dem neuen Album von MOURNFUL CONGREGATION. Reicht dieses Fazit bereits, um die insgesamt fünfte Scheibe der Australier blind anzupreisen? Im Grunde genommen schon, denn auch wenn sich vereinzelt einige Längen in die ausnahmslos überlangen Tracks eingeschlichen haben, bringt "The Incubus Of Karma" alles mit, was man an diesem Genre so sehr schätzt: epische Melodien, ausladende, aber dennoch basische Arrangements, monumentale Klangflächen mit leichten Keyboard-Backings und zuletzt auch jenen vokalen Minimalismus, der noch einmal gehörig dazu beitragen kann, dass diese außergewöhnlich stark ausgeprägte Epik etwas stärker in Szene gesetzt wird. Noch Fragen?

Nun, die Antworten liefern die sechs Stücke bei einer Spieldauer von annähernd 80 Minuten von ganz alleine. MOURNFUL CONGREGATION ist nämlich nicht bloß ein weitrerer typischer Act aus der Funeral-Doom-Szene, sondern durchaus auch eine experimentierfreudige Truppe, die gerne auch mit melancholischen Harmonien arbeitet und der Brachialität, die den Sektor ansonsten massiv kennzeichnet, nicht allzu viel Bedeutung einräumt. Es befinden sich außergewöhnlich viele melodische Passagen auf "The Incubus Of Karma", die Platte mutet mitunter recht verträumt an und setzt gerade dann Akzente, wenn die monumentalen Gitarrenarrangements von ein paar verspielten Soloeinlagen aufgepeppelt werden.

Trotz der klaren Linientreue ist das Material weitestgehend unvorhersehbar, und diese Qualität ringt dem Hörer einen Bonus-Beifall ab, den sich MOURNFUL CONGREGATION aber auch im Grundsatz schon verdient hat. Funeral Doom ist weitaus mehr als zähe Lava, undd es gibt nicht viele Alben, die genau diesen Umstand derzeit besser beschreiben als "The Incubus Of Karma".

Anspieltipps: Whispering Spiritscapes, The Incubus Of Karma