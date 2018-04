Für Fans, die es noch werden wollen

Neben "Move! Und "Revolutionary Sympathies" wird natürlich auch "Fools Like You" abermals das Licht erblicken. Stünde das THE MOVEMENT-Drittwerk als Re-Release allein auf weiter Flur, hätte das trotz vier Bonusstücken nicht ganz so viel Sinn. Doch zusammen mit den ersten beiden Alben der Kopenhagener Mod-Rocker ebnet das 2012er Album den Weg für jenes Album, das irgendwann in diesem Jahr erscheinen soll.



Persönlich würde ich stets das zweite Album des Power-Trios favorisieren, doch nach siebenjähriger Pause durften Fans und Anhänger der Dänen ihre Hemden, Krawatten und Dreiknopfanzüge wieder aus dem Schrank holen und sich von den musikalischen Seitenhieben gegen die Politiker, Kapitalisten und eigentlich alles, was in irgendeiner Art und Weise schlecht für die Umwelt ist, berieseln lassen. Nun waren vor sechs Jahren die Heranwachsenden und jungen Erwachsenen von einst, sprich 2003 und 2005, nun auch älter geworden und sehnten sich nicht mehr derart nach Revolution, wie von THE MOVEMENT eventuell erhofft.



Trotzdem machte das Comeback-Album eine In-Ordnung-Figur: Das musikalische Grundkonzept aus poppigen Melodien, etwas glattgebügeltem Punk und dem entsprechend adretten Auftreten der drei Musiker, sorgte immernoch für einen Achtungserfolg und hatte mit dem Titeltrack 'Put The Lights On' oder auch mit 'Since You've Been Gone' einige Hits im Gepäck. Zwar zündete das Gesamtkonstrukt samt Message nur bedingt, doch musikalisch kann man sich das "noch" aktuelle THE MOVEMENT-Album durchaus geben.

Nun, wir sind im Jahre 2018, sollen alle drei Alben wohl eher als Appetizer und Reminder dienen, als dem Fan einen entsprechenden Mehrwert zu verpassen. Zumindest mit dem einen oder anderen Bonus, von denen vorliegend 'Outrage!' und 'Smashing Up The World' am ehesten verstehen, die Massen mitzureißen, unterscheidet sich das vorliegende Re-Issue von der Originalversion. Trotzdem, aber das gilt, wie für die anderen beiden Wiederveröffentlichungen auch, hätte ich mir einfach ein paar mehr Bonuskirschen auf den drei THE MOVEMENT-Eisbechern gewünscht – etwas Visuelles, ein paar Live-Tracks oder mehr Hintergrundinformationen zur Szene in den Booklets, einfach mehr Spiel, Spaß und Schokolade.