Sauber leben auch acht Jahre später

Ich hatte im Zuge der Wiederveröffentlichungswelle im Frühling vor zwei Jahren bereits die Gelegenheit, die ersten drei THE MOVEMENT-Alben zu besprechen und so etwas tiefer in das musikalische Schaffen der Mod-Rocker aus Dänemark einzutauchen. Acht lange Jahre hat es gedauert, doch nun steht der "Fools Like You"-Nachfolger endlich in den Startlöchern und hebt das Trio um Frontmann Lukas Scherfig wieder aus der Versenkung hervor. Und weit hat es sich nicht vom einstigen Erfolgsrezept aus poppigen Melodien, etwas arg bravem Punk und dem ach so typischen Mod-Rock-Sound entfernt. Im Endeffekt merkt man der Comeback-Scheibe "Future Freedom Time" die lange Zeit nicht an.



Ja, es ist der 'Sound Of The Youth', der sich durch das komplette Album zieht. Es kommt zur 'Revolt' in den 'Modern Times'. Die Ketten werden geschüttelt, ein kleiner verliebter Blick auf die Melodien spielt sich ebenso in den Vordergrund wie das Gefühl der 'Future Freedom Time'. 'That Feeling', das die Jugend eben animieren soll, eigenständig zu denken, das System zu hinterfragen und selbst, falls nötig, das Heft in die Hand zu nehmen. Und dabei spielt ein adrettes Äußeres eine ebenso große Rolle wie die Hingabe zur Musik. Richtig, hinter den Songs steckt nicht nur Hirn sondern auch Herz und Hingabe und speziell das Titelstück, 'Rudie' und 'I Want It' gehen gut ins Ohr, verweilen dort und stehen stellvertretend für THE MOVEMENT 2020.



Ein bisschen, wenngleich auch minimal, gediegener und überlegter klingen Lukas und seine quasi neuen Mitstreiter Sebastian und Alexander Page. Es ist also viel bei THE MOVEMENT passiert. Neue Musiker, eine etwas erwachsenere Herangehensweise und mehr Wert auf Catchiness, doch die Grundpfeiler haben sich auch auf dem vierten Album nicht verändert. Mit vielen THE WHO-, THE CLASH-, THE KINKS- und SMALL FACES-Einflüssen und einem modernen Soundgewand steckt auch 2020 dort THE MOVEMENT drin, wo THE MOVEMENT draufsteht.