Revolution is calling...

Nachdem man sechs Jahre lang nicht von den Dänen gehört hat, werden sie wohl noch in diesem Jahr unter Concrete Jungle Records ein neues Album veröffentlichen. Bevor sich die Fans jedoch über das neue Material hermachen können, werden drei THE MOVEMENT-Alben noch einmal re-released und mit vereinzelten Bonus-Songs versehen.



Er ist also wieder da - Lukas Scherfey und hat mit Sebastian Page und Philip Ingemann neue Mitstreiter für das neue THE MOVEMENT-Kapitel gefunden. Es ist also wieder Zeit, den adrett gekleideten Herrschaften bei ihrem Versuch, das junge Volk politisch zu motivieren und mit ihrem ohrwurmlastigen Sound aus THE WHO, THE JAM, THE CLASH und THE KINKS zu verzücken.



"Move!" war das erste Album der Band und erschien 2003. Bereits früh übten sich Scherfig und Co. der Sozial- und Gesellschaftskritik, machten im edlen Anzug einiges her und rockten munter drauf los. Auch wenn die Hochphase des sog. Mod-Rocks schon Jahre vorüber ist, wissen Songs wie 'Get Pissed', 'Wasted Youth' und 'Control Your Temper' trotzdem noch zu gefallen. Allerdings fällt auf, dass sich die Herrschaften damals an die Parole des hier als drittes aufgelisteten Song selbst noch nicht ganz halten und hier eher den jugendlichen Leichtsinn nach vorne schicken wollten.



Zusammen mit "Revolution Sympathies" und "Fools Like You", dem bis dato letzten THE MOVEMENT-Album, wird "Move!" Ende April noch einmal auf die junge Bevölkerung losgelassen und soll stellvertretend als Sprachrohr die Missstände und das Fehlverhalten der Politiker ansprechen. In Wahrheit steckt hinter dieser Subkultur noch viel mehr Input, als ich hier in einer einzelnen Rezension von mir geben kann.



Fakt ist jedenfalls, dass sich THE MOVEMENT nach der sechsjährigen Pause noch einmal mit erhobenem Zeigefinger meldet und die Re-Releases vorschickt, um Platz für das kommende Studioalbum zu machen. Und damit Neu-Fans und die, die damals schon an Bord waren, einen zumindest kleinen Mehrwert an den Wiederveröffentlichungen haben, gibt es mit den beiden "Fools Like You"-Stücken 'Since You've Been Gone' und 'I Can Hardly Live Without You', sowie mit 'Let Me Love You' und 'A Song To The Movement' noch drei nette Bonus-Stücke.



Zumindest gelingt Concrete Jungle Records mit diesen Re-Releases der eigentliche Zweck: Sie sollen zeigen, dass die Wartezeit vorüber ist und Scherfey wieder Lust auf laute und aufklärende Musik hat.