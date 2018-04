Feel free to say 'No'!

"Revolution Sympathies", das zweite THE MOVEMENT-Album, kam ursprünglich zwei Jahre nach dem 2003er Debüt heraus und klang schon wesentlich reifer, adretter und intelligenter als das eventuell etwas überspitzte "Move!". Und speziell mit dem Zweitwerk öffneten sich für Scherfey und Co. viele Türen, konnten sie mit ihrem verfeinerten Mod-Rock in bester THE CLASH-Tradition doch viele junge Heranwachsende und Erwachsende ansprechen und ihre Message verbreiten.



So ist "Revolutionary Sympathies" bei den THE MOVEMENT-Re-Releases von Concrete Jungle Records natürlich auch vertreten und mit immerhin zwei Bonusstücken gibt es auch zumindest einen kleinen Unterschied zur damaligen 2005er-Version. Auch wenn sich der Mehrwert bezüglich 'No Jobs' und 'Still An Echo' hier in Grenzen hält, dient das Re-Issue, wie die anderen beiden auch, vor allem als Wegweiser zum neuen Album, das wohl irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.



Und was hat "Revolution Sympathies" sonst zu bieten? Obwohl sich die Herangehensweise an die Songs ein wenig verändert hat und die Jungs wesentlich erwachsener wirken, ist der Wiedererkennungswert enorm. Ein guter Spagat aus der Härte des Punks und dem Melodiehauptaugenmerkt des Pop bestimmt hierbei das komplette Szenario, ohne jedoch aus dem Mod-Rock-Genre komplett ausbrechen zu wollen. Dieser aufrüttelnde, mit erhobenem Zeigefinger mahnende Kick, hat zudem mit 'No Regrets', 'A Little Rain' und 'Me And You' absolut radiotaugliche, aber eben mit genügend THE MOVEMENT-Charme versehende Hits, die das gesamte 2005er Album wohl am ehesten widerspiegeln.



Auch wenn es mir deutlich zugänglichere Sparten gibt und mir dieser auf Biegen und Brechen provozierte Revolutionsversuch doch ein wenig fremd erscheint, muss man THE MOVEMENT attestieren, dass zumindest ein musikalisch gutes Album dabei herausgekommen ist. 13 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen markiert "Revolutionary Sympathies" den zweiten Teil der Re-Issues aus dem Hause Concrete Jungle Records und man kann durchaus sagen, dass es von den bisherigen drei Alben definitiv das musikalisch beste ist.