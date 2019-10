Die Norweger haben es einfach drauf!

Zwischen 2007 und 2010 veröffentlichte die norwegische Allstar-Truppe MOVING OOS um Sänger Frank Reppen (BLOOD ON WHEELS), Gitarrist Per Borten (SPIDERGAWD/CADILLAC) und Keyboarder Haakon-Marius Pettersen (TURBONEGRO) drei Alben. Und wie das oft bei derartigen Konstellationen ist, liegt der Fokus natürlich auf den jeweiligen Hauptbands, weshalb es dann auch fast 10 Jahre bis zum neuen, vierten Werk mit dem Titel "Romancer" gedauert hat.

Stilistisch lässt sich MOVING OOS irgendwo im Rock der späten 60er mit leicht psychedelischen Einflüssen bis zum klassischen Rock der 70er einordnen. So ganz wollen sich die Norweger da auch nicht in eine Schublade stecken lassen. Von den acht auf "Romancer" befindlichen Stücken handelt es sich bei der Hälfte um Neueinspielungen von Songs der beiden ersten Alben "Peace And Love" (2007) und "...And Understanding" (2008). Eigentlich bin ich ja kein so großer Freund davon, wenn Bands sich altes Material nochmal vornehmen. Aber hier macht es komplett Sinn, denn so werden schon sehr gute Nummern wie dem groovigen 'Minister Of Love' oder auch dem entspannten Titeltrack 'Romancer' in ihren neuen Versionen durch einen tieferen und druckvolleren Sound gegenüber den Originalen aufgewertet. Zusammen mit den vier neuen Stücken aus den vor allem 'Christine Stargazer' und 'The Show Must Go On', selbstverständlich kein QUEEN-Cover, herausragen, ist somit ein Album entstanden, das als Hommage an die gute alte Zeit eine Eins mit Stern verdient hat.

Wenn ich einen Wunsch für die Zukunft frei hätte, dann, dass wir auf eine nächstes MOVING OSS Werk nicht nochmal so lange warten müssen. Denn "Romancer" macht einfach Bock auf mehr.

Anspieltipps: Minister Of Love, Christine Stargazer, Romancer