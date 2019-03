Modern Blues mit höchstem Coolness-Faktor

MR.X agiert in der klassischen Trio-Besetzung und ist einer der heißesten Newcomer im europäischen Modern-Blues-Sektor. Die Franzosen wagen mit "Icarus" ihren ersten Gehversuch, der einerseits von klassischen Szene-Zitaten geprägt ist, andererseits aber auch gerne mal in den alternativen Bereich hineinschaut und sich von Acts wie ALICE IN CHAINS und PEARL JAM inspirieren lässt. Auch einige Stoner-Zitate bekommen in den elf Stücken des Debüts ausreichend Raum.



Was auf dem Papier nicht unüblich klingt, wird in der Praxis mit reichlich Leidenschaft, einer Fülle cooler Riffs und einer ziemlich relaxten Performance veredelt und verdient von der ersten Sekunde an die entsprechende Aufmerksamkeit. MR.X gibt sich nämlich ungekünstelt, inszeniert unterdessen wohlig-warm klingende Jams, untermauert das Potenzial, jede Kneipe mit den entspanntesten Licks zu tapezieren und erarbeitet sich Stück für Stück einen größeren Raum für eigenständige Klänge, der vor allem im hinteren Teil des Albums zu einem echten Manifest wird.



Dass die Band derweil auch gerne mal in den Retro-Spiegel schaut, sich von LED ZEPPELIN inspirieren lässt und KYUSS und so manche Palm Springs-Combo ebenfalls in den erweiterten Kreis der Einflussgeber schiebt, macht die Scheibe ungleich sympathischer, gibt ihr aber auch diese immense Coolness. Und wenn selbst dieser Aspekt irgendwann mal überstrapaziert werden könnte, schlägt "Icarus" mit traditionellem Blues und einigen Classic-Rock-Fragmenten sattelfest zurück.



Dieser französische Dreier sollte weiter unter Beobachtung bleiben, schließlich steht zu vermuten, dass MR.X schon in Kürze auf größeren Füßen stehen wird. Zu wünschen wäre es den Herren allemal, denn über das kompositorische Talent muss man hier absolut nicht streiten. Überzeugt euch selbst bei Bandcamp, dort gibt es die Platte im Stream!



Anspieltipps: Cat Fight Blue, Nothing's True, Icarus