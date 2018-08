Gelungener Mitschnitt eines denkwürdigen Konzerts

Es war nicht abzusehen, dass jene Show, die MR. BIG anlässlich ihres Auftritts beim "Frontiers Rock-Festival" im letzten November für die Nachwelt aufzeichnen lies, zu einer in der Tat denkwürdigen werden würde. Als die Formation nämlich am 12. November 2017 in Mailand gastierte, war nämlich neben Matt Starr auch noch der langjährige Drummer der Band, Pat Torpey, mit von der Partie. Zwar konnte Pat auf Grund seiner Parkinson-Krankheit schon zu jenem Zeitpunkt längst kein volles Konzert mehr absolvieren, seinen Kollegen war es aber wichtig, ihn zumindest mit dabei zu haben.



Da der Schlagzeuger am 7. Februar 2018 seinem Leiden erlegen ist, stellt "Live From Milan" die letzte Live-Aufnahme von MR. BIG mit ihm zugleich auch einen Tribut an ihn dar. Die knapp zweistündige Show, die in Form einer Doppel-CD und einer Blu Ray aufgelegt wird, ergibt einen feinen, würdigen Rahmen dafür. Motiviert bis in die Haarspitzen kredenzte das Quartett einen feinen Querschnitt seines Schaffens, sprich ein "Best Of"-Programm.



Doch auch Songs des letzten Studioalbums "Defying Gravity" fanden Berücksichtigung und wurden geschickt in die Setliste integriert. Selbstredend bekommen aber auch Paul Gilbert und Billy Sheehan entsprechenden Freiraum, um sich an ihren Instrumenten auszutoben. Logisch, schließlich werden die zwei nicht umsonst zur Weltspitze an ihren Arbeitsgeräten gezählt.



Das tut selbstredend auch Sänger Eric Martin, der sich zudem einmal mehr als durchaus gewiefter Entertainer erweist, nicht zuletzt auf seiner doch eher introvertierten Art aber verhältnismäßig unauffällig verhält. Einen essentiellen Beitrag zur Gesamtwirkung von MR. BIG steuert er aber selbstredend auch er bei, nicht zuletzt, weil diese Formation auch mit diesem Album eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass wir es keineswegs nur mit einer Ansammlung überaus kompetenter Künstler zu tun haben, sondern in erster Linie mit einer im Kollektiv grandios funktionierenden Band!



Und als solche wusste man eben nicht nur mit den Studioaufnahmen von Songs wie 'Daddy, Brother, Lover, Little Boy', 'Alive And Kickin’', 'Green-Tinted Sixties Mind' oder 'Addicted To That Rush' zu beeindrucken, sondern eben auch live, wie konkret an jenem denkwürdigen Abend. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Herren Martin, Sheehan und Gilbert trotz des tragischen Verlustes ihres Kollegen auch weiterhin Sinn daran sehen, MR. BIG weiter zu betreiben.