Das Paradies auf Tortuga.

Den Kurs für das neue Album gab MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN bereits mit der Vorab-Single und dem Titel-Track 'Tortuga' vor: "Was auf Tortuga geschieht, bleibt auf Tortuga!" Gut, dass die Herren ihre Verschwiegenheit nicht ganz so eisern walten lassen. Sonst bliebe uns eine echte Schatztruhe an folkloristischem Piraten-Party-Liedgut versagt. Denn "Tortuga" ist ein wahrer Meisterstreich von Mr. Hurley und seiner versoffenen Crew: Musikalischer Frohsinn, verpackt in schlitzohrigen Kalauern, wie etwa die Liebesbekundung an das beste Stück eines Piraten: 'Ich Kanone dich nicht leben'. Wer jetzt skeptisch mit der Stirn runzelt, ist selbst Schuld. Schließlich warnen die Miesepeter-Piraten, wie sich MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN selbst im Opener 'Totgelacht' betiteln, ihre Hörerschaft schonungslos vor: "Nimm uns nicht zu ernst, aber nimm dich in Acht!"



Diesen Rat gilt es bei dem Genuss von "Tortuga" besser zu beherzigen - denn wer sich auf die Spaßmeuterei einlässt, den erwartet ein wilder Törn quer durch sämtliche Spielarten der Satire und der Komik. Untermalt von Akkordeon, Akustikgitarre und Percussions, gibt es mit THE POGUES-artigem Gute-Laune-Folk den passenden Soundtrack, der aus "Tortuga" eine rundum gelungene Platte macht. Und jetzt zum Ende bitte alle noch einmal strammstehen, weht die sehnsüchtige Hymne doch noch einmal übers Meer: "Ich bin blau wie das Meer, geladen wie der Laderaum..."