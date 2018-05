Tatsächlich: Das erste Livealbum in drei Dekaden!

Seit nunmehr 30 Jahren überleben die Jungs von MUDHONEY jeden neuen Trend und sind neben den Kollegen von PEARL JAM wohl diejenigen Seattle-Guys, die sich mit größtmöglichem Widerstand gegen alles behauptet haben, was ihnen in die Quere kam. Kaum zu fassen, dass die Band in all dieser Zeit nicht ein einziges Livealbum mitgeschnitten hat, und dennoch Realität: "LiE" ist der erste Bühnenrelease der MC5-Liebhaber und eine authentisch rotzige Tourdokumentation, die genau das wiederspiegelt, was bei MUDHONEY passiert: Dreckiger Rock & Roll mit noisigen und punkigen Einlagen ist an der Tagesordnung - und das standesgemäß mit rauem Sound und ohne jegliche Overdubs.



Die elf Songs, die während der letzten Europatournee in verschiedenen Ländern aufgezeichnet wurden, bieten einen groben Querschnitt durch die gesamte Historie und legen keine echten Schwerpunkte. Dies kann man durchaus als Indiz dafür werten, dass MUDHONEY auch die ferne Vergangenheit nicht als Jugendsünde betrachtet und immer noch stolz darauf ist, was man schon anno '88 mit der Band erreicht hat. Und genauso jugendlich ist auch der Output auf "LiE" dann auch: Die Band startet eine wahre Lärmorgie, rotzt das Material runter, als wäre es die letzte Gelegenheit, noch mal richtig Dampf abzulassen, und demonstriert auch heute noch mehr Punk-Spirit als neun Zehntel aller Newcomer. Kein Wunder also, dass diese Herren sich nie haben klein kriegen lassen!

Von daher sollte sich jeder schnellstmöglich diesen berauschenden Abriss ins Haus holen, der standesgemäß nur auf Vinyl veröffentlicht wird - oder eben digital. Auf geht's!