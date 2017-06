Caught in a mosh - zum sechsten Mal

Ja, es hat lange gedauert - für MUNICIPAL WASTE-Verhältnisse sogar sehr lange, doch nun steht der "The Fatal Feast (Waste In Space)"-Nachfolger endlich in den Startlöchern. Sicherlich waren diverse Sideprojects wie IRON REAGON und Co. Grund der fast fünfjährigen Veröffentlichungspause. Aber "Slime And Punishment" entschädigt hierfür auf ganzer Linie.



Soll heißen, das Ryan Waste und seine Crossover-Konsorten wieder ein amtliches und durch und durch bockstarkes Album an den Mann gebracht haben. Allzu lange dauern MUNICIPAL WASTE-Alben in der Regel ja nicht, doch speziell bei den Amis liegt die Würze in der Kürze. Und so ist auch Album Nummer sechs wieder wunderbar kurzweilig und schlägt einem in weniger als 29 Minuten mit der dicksten Kerbe in die Fresse. Macht euch auf was gefasst, denn wer seit 17 Jahren sein Ding so konsequent durchzieht, wird auch weiterhin noch vom Kurs abweichen.



Das Gaspedal wird also durchgedrückt - also Bandana und Kutte an, die ausgewaschene Jeans und das abgeranzte Skateboard runden das Gesamtbild ab und mit "Slime And Punishment" gibt es für die größte Bierpong-Thrash-Party auch den passenden Soundtrack. Kleine Appetithäppchen wurden von Waste und Co. ja schon im Vorfeld in die Massen geworfen, mit 'Shrednecks', 'Poison The Preacher' und 'Low Tolerance' gibt es exakt das zu hören, was sie versprochen haben. Rotzig, punkig und vor allem thrashig - konnte ich mich mit dem 2012er Vorgänger nicht ganz so gut anfreunden, haut "Slime & Punishment" wieder fröhlich in die "Massive Aggressive"-Kerbe.



Ich selbst sah die Truppe vor rund einem Jahr in Köln mit meinen Buddies von HAMMERCULT im Vorprogramm. Es wurde geschwitzt, gemosht, gebangt und gethrasht - und genau diese Mentalität hat MUNICIPAL WASTE auch in das neue Album gepackt. "Slime And Punishment" ist Crossover-Thrash, wie man ihn kennen und lieben gelernt hat. Der Juni wird also wieder richtig krachend!



Anspieltipps: Diny Situations, Parole Violators, Slime And Punishment