Spezialdisziplin ohne Spezielles

Im Grunde genommen spielen die Herren von MURDRYCK eine rechte basische Variante melodischen Black Metals und fallen damit musikalisch auch nicht weit aus dem Raster - und das ist Segen und Dilemma zugleich. Die schwedischen Newcomer beherrschen zwar den Umgang mit den sphärischen Interludien und schaffen es derweil auch immer wieder, mit eleganten, melodischen Vorstößen Freunden hymnischer Kost kleine Reizpunkte zu setzen, doch wenn man eine Platte wie "Födelsen" im Nachhinein noch mal aus der Draufsicht betrachtet, muss konstatiert werden, dass die wirklich besonderen Momente sich an einer Hand abzählen lassen. Und es sind ausgerechnet jene Momente, in denen die Band auch mal etwas mehr Experimentierfreude an den Tag legt.

Unterdessen sind Standards wie 'Blood Sacrifice' und das zuletzt sehr melodische 'Hymnens Svarta Toner' sicherlich angenehme Wegbegleiter, aber keine Gefährten, mit denen man sich langfristig herumschlagen möchte. Es ist guter Stoff, den die Skandinavier hier auspacken, und auch in Sachen Hingabe sind Vorwürfe an keiner Stelle angebracht, doch das i-Tüpfelchen auf diesen Standards, das kann MURDRYCK nicht liefern, und genau da liegt das Problem: Es ist einfach nichts Spezielles, es fehlen die eigenen Akzente.

Andererseits stecken in exakt dieser Bredouille zunehmend mehr frische Acts, die ihr Heil in der Neuinterpretation des klassischen 90s-Stoffes suchen, dort aber letztlich auch nicht mehr entdecken als eben das, was die Szene seinerzeit in großem Umfang veröffentlicht hat. Die Songs haben ihren melodischen Unterbau und eine angenhm frostige Atmosphäre, aber darüber hinaus geschieht dann eben nichts mehr, was nachhaltig mitreißen könnte. Von daher: Freunde der angesprochenen Marschrichtung können auf alle Fälle ein Ohr riskieren, man sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass die Freude an "Födelsen" begrenzt sein wird.