Brachiale Tonkunst im LAMB OF GOD-Style

Diese Jungs aus Phoenix wollen nichts dem Zufall überlassen, weshalb sie mit aggressivstem Punch für das Vermächtnis einer Band wie LAMB OF GOD eintreten - auch wenn diese nach wie vor sehr lebendig durch die Welt tingelt. Auf "Digging Mercy's Grave" hagelt es brutale Grooves und noch brutaleres Gebrüll, hin und wieder dürfen ein paar melodische Ansätze den Raum füllen, doch im Großen und Ganzen lebt MURKOCET für die unbegrenzte Energie, die den eigenen Songs beiwohnt. Und das gelingt der Truppe aus Arizona über weite Strecken tadellos.



Hat man zunächst zwar noch den Eindruck, das Quartett würde mit Tunnelblick sämtlöiche Core-Releases der letzten zehn Jahre Revue passieren lassen, entwickelt man im Laufe der 37 Minuten immer mehr Eigenständigkeit und zeichnet sich vor allem mit der durchweg räudigen Attitüde des Outputs aus. Kein Riff wird mit emotionalen Kontrastpunkten gekontert, keine Melodie sorgt für augenblickliche Verweichlichung, und auch in der vokalen Darbietung zählt nur eines: Brutalität ohne Wenn und Aber.



Was "Digging Mercy's Grace" daher vielleicht ein bisschen fehlt, ist ein Maß an Abwechslung, was dem klanglich hohen Niveau des Albums gerecht wird. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten pendelt sich die Platte in einem begrenzten kreativen Raum ein, den die Band zwar immer wieder mit energischen Vorstößen sprengt, der aber in der Draufsicht nicht allzu viel Spielraum lässt. Aber auch hier ist LAMB OF GOD die engste Parallele, wenn es darum geht, den Beweis dafür anzutreten, so manches Defizit mit einer überbordenden Energieleistung niederzuwälzen - und wirklich schlechter als ihren offensichtlichen Vorbilder schlagen sich die Phoenix-Guys eigentlich nicht.



Die Zielgruppe ist somit klar und wird auf "Digging Mercy's Grave" auch bestens bedient. Wem dies zu engstirnig ist: Pech gehabt. Alle anderen sollten aber wissen, wo der nächste Lauschangriff durchzuführen ist!



Anspieltipps: Repo Man, Lights Out