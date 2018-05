Neue Single, cooler Song!

Ein zweites Album im gleichen Jahr? Nein, so schnell geht es auch bei MURKOCET nicht. Die Jungs aus Phoenix haben aber dennoch beschlossen, möglichst offensiv am Ball zu bleiben und die Erinnerung an ihr starkes letztes Album aufrechtzuerhalten. Im Zuge dessen wird es eine Serie von Singles geben, die womöglich auch auf der nächsten Scheibe landen werden. Doch dies bleibt erst einmal reine Spekulation.

Interessanter sind indes die Fakten, und die hören heuer auf den Namen 'Hustlin' Hate' und knüpfen exakt dort an, wo MURKOCET mit "Digging Mercy's Grave" aufgehört hat: Protziger Stoff nach NWoAHM-Art, aufgefrischt mit PANTERA/LAMB OF GOD-kompatiblen Grooves und einem anständigen Chorus und damit sicherlich schon bald fester Bestandteil des Live-Sets. Schön wäre jedoch trotzdem, wenn die Band erst mal neuen Stoff sammeln würde und ihn dann gebündelt herausgibt. Solche Appetizer sind nett, der Song ist sicherlich auch stark, aber er stillt nicht den kompletten Durst!